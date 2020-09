Enigma llega al streaming: la cinta que retrata el morbo de los medios ante un asesinato

Nancy es una mujer de clase media y madre de Sandra, una joven lesbiana asesinada a golpes afuera de una discoteque en 1986. Los responsables nunca fueron encontrados. Ocho años después, Nancy es invitada a un programa de televisión sobre misterios sin resolver para hablar del caso de su hija. Mientras decide si participar o no, se enfrenta al trauma, a su propia familia y a las distintas versiones que cada uno tiene de lo sucedido.

Bajo el título Enigma, el cineasta de 30 años -Ignacio Juricic- hace su debut como director en un largometraje protagonizado por Roxana Campos (La Fiera, Iorana, Romané, Pampa Ilusión, entre otras teleseries chilenas).

La historia se sitúa en el universo femenino de la clase media-baja, explorando los vínculos familiares entre madres, hijas, hermanas, tías y sobrinas, retratando secretos, viejos dolores y coraje; y en paralelo es una aguda crítica al uso del morbo por parte de los medios -especialmente la televisión- al momento de tratar casos de desapariciones, asesinatos y violaciones.

Seleccionada para participar en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y premiada con la Mención Especial del Jurado en FICValdivia 2018, fue ideada a partir del interés de Juricic por abordar las tragedias reales que son usadas por la televisión para captar audiencia.

“Hay dos cosas que tienen que ver con el de dónde surge la idea. La primera, es la muerte de Mónica Briones, una mujer lesbiana, artista y escultora que asesinaron de forma muy violenta el año 1984. El caso nunca tuvo justicia y 10 años después se realizó un capítulo de la serie Enigma, un programa tipo Misterios sin resolver. De ahí nació la inspiración, pero la película está ficcionada”, explica Juricic en conversación con Culto.

“Lo otro es que partimos trabajando la película el 2015, cuando aún era cercana la muerte de Daniel Zamudio que fue en 2012. Más que la muerte, se hicieron muchos programas que retrataban su historia, entonces venía con eso muy fresco. Me llamaba mucho la atención que recreaban la golpiza que terminó por matarlo y yo me preguntaba -y me sigo preguntando- ¿qué ganamos nosotros con ver recreada la escena en que golpean a un chico gay hasta matarlo? Insistir en lo explícito de la violencia…”, agrega Ignacio.

No es primera vez que Roxana Muñoz colabora con Juricic. Ambos trabajaron en el cortometraje Locas Perdidas, el que fue premiado en el Festival de Cine de Cannes del 2018 en dos secciones: Cinéfondation y la Queer Palm por el mejor cortometraje LGBT.

Cuando Juricic comenzó a idear Enigma, pensó la historia para Roxana. “Siempre fue escrita y pensada para ella. Fue un voto de confianza. En ese tiempo estaba recién egresado de la escuela de Cine de la Universidad de Chile y era como una persona cualquiera. Solo me creyó. Se sumó al proyecto de forma muy generosa y me gustó mucho trabajar con ella”, agregó el cineasta.

Para Roxana Campos, el desarrollo de su personaje fue una etapa significativa para su carrera: “Fue precioso pero desafiante, Nancy lleva todo internamente, jamás expresa lo que realmente siente, entonces eso fue muy delicioso de explorar y trabajar con Ignacio que siempre estuvo allí con una presencia y talento admirable”.

Enigma pretende ser un reflejo de una realidad pocas veces hablada que tiene su origen -a lo menos- hace tres décadas y que hoy en día siguen latentes. Si bien programas como Enigma o Mea Culpa no siguen en emisión, actualmente la esencia de estos se ve reflejada en matinales.

“Hay algo, yo diría bueno de los tiempos actuales -y en gran parte de trabajo arduo de las feministas- que ahora se está más atento a cómo se cubren las noticias. Algunos dicen que es una cosa de ahora, pero es histórico el tratamiento de estos tipos de casos en la televisión”, dice Juricic.

“Lo que pasó con Nabila Rifo, Ámbar.... o lo que hicieron en Bienvenidos de llevar a la mamá de Daniel Zamudio -a meses de su muerte- para que hablara con una vidente... Lo peor es que muchas veces se cree que la gente es ingenua al ir a la televisión, pero yo creo que es todo lo contrario, la gente es consciente de que esa es la única opción para tener justicia. Creo que hay un tema estructural. Los programas como Mea Culpa que tratan estos casos como algo de género o algo de terror, o como caso peculiar, le quita el componente normal, el por qué se repiten estos casos”, analiza Ignacio Juricic.

El rodaje se extendió por 24 días en noviembre del 2017, y se realizó en el sector del Santo, en la comuna de Huechuraba. La película cuenta también con las actuaciones de Claudia Cabezas (No), Paula Zúñiga (El primero de la familia), Rodrigo Pérez (Tony Manero), Belén Herrera (Ramona, La cacería), entre otros.

Dónde y cuando verla

Cuándo: Desde el Jueves 3 de septiembre.

Dónde: Red Salas (www.redsalas.cl) y Matucana 100 (www.m100.cl)

Valor: $2.000