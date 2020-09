Pedro Aznar sueña con León Gieco y elogia a Pedro Lemebel: “Fue un hombre de un extraordinario coraje”

Pedro Aznar cuenta que hace un par de semanas soñó con León Gieco.

“¡Hola León! Tuve un sueño muy loco con vos. Y muy divertido”, dice a modo de saludo y advertencia, ayer como parte de la emisión de Sesiones íntimas de Culto, el programa que va por las plataformas digitales de La Tercera y Culto.

Después, se explaya en imágenes oníricas: “Era el cumpleaños de León, pero se celebraba en un aeropuerto. Yo estaba sentado con Víctor Heredia en los típicos bancos de los aeropuertos, ante una multitud de gente. León no llegaba, pero cuando aparecía, lo empiezo a seguir por unas escaleras que parecían las de un metro, muy laberínticas. No anoté el sueño, porque no me pareció muy simbólico, aunque seguramente tiene que ver con la añoranza de volver a viajar y de ver gente, de viajar por la música, de festejar, de conversar con los colegas y de tener un contacto más fluido. Es algo que nos está haciendo falta a todos”.

Como una forma de atenuar la nostalgia por los vínculos físicos -la médula de la música en vivo-, Pedro Aznar ha levantado desde el inicio de la pandemia una serie de presentaciones desde su estudio que en los próximos días tendrán un cuerpo mucho más real: el sábado 19 de septiembre dará un show online con banda completa y montaje profesional, casi como si se tratara de un estadio (a las 21.00 horas, entradas en Ticketflash). Ahí interpretará sus clásicos, además de tres temas inéditos de su próximo trabajo.

Es la muestra de que aprueba los nuevos formatos empujados por la pandemia. “Todo esto llegó para quedarse”, postula.

“(La tecnología) no deshumaniza nada. El miedo que hay de algunas artistas es que esto es como una lupa: uno está tocando y del otro lado te están viendo, y no hay ni fuegos artificiales, ni bajan platos voladores, ni sale la Virgen diciendo ‘Dios los bendice a todos’. Es la música y son las canciones, lo que uno canta y lo que uno puede hacer. Y no todo el mundo lo puede resistir bien, desde el lado de los artistas, porque es muy exigente, es un desafío muy grande”.

En el diálogo, el ex Serú Girán también habló del festejo de su cumpleaños 61 el pasado 23 de julio, cuando no sólo tocó desde su casa algunos de sus temas favoritos como un autoregalo -desde George Michael hasta Red Hot Chili Peppers-, sino que también leyó un largo y revelador poema biográfico, Aprendí, donde retrata sus miedos, su melancolía por sus padres, y su relación con la muerte y con el amor.

“Muchas veces confundimos la idea del amor con la idea del amor romántico, en la cual la otra persona se convierte en un ente habilitador de maravillas, de magia y de belleza. Una cosa que yo aprendí es que esa maravilla y esa magia primero tienen que vivir en uno, no cargarle al otro la responsabilidad de hacer de tu vida un lugar maravilloso. Tu vida tiene que ser un lugar maravilloso de por sí, en tu relación con vos mismo. La otra persona se suma a tu viaje y hacen un viaje juntos. Es exigirle al otro que habite esa maravilla, pero esa maravilla debe estar habitada desde antes”.

”Creo en el amor, por supuesto. Lo que ha cambiado es mi relación y mi percepción del amor. Yo era muy fantasioso y me llevo muchos años aprender esto y mucho dolor, por mi propia torpeza”.

Otro puente hacia un universo más tangible se dará este fin de semana, cuando se estrene vía streaming Tengo miedo torero (www.puntoticket.com), la película de Rodrigo Sepúlveda que adapta la novela de Pedro Lemebel y en la que integra la banda sonora con Si no hablamos, cantada con Manuel García y parte del disco Abrazo de hermanos:

“Es un un personaje único en la cultura chilena, un pionero en muchos sentidos y un hombre de un extraordinario coraje. Colaborar en una película de él me pareció una idea hermosa. Además, me gustó mucho el libro. El guión y la adaptación también están muy bien hechos”, remata.