¿Qué ver en Netflix? Una guía de la A a la Z

Anne with a E

Ambientada en 1896, en la Isla del Príncipe Eduardo; los ancianos hermanos Matthew y Marilla Cuthbert deciden adoptar a un niño huérfano para que ayude en las labores de la casa y la granja. Cuando Matthew va a la estación de trenes a buscar al niño, descubre que enviaron a Anne Shirley, una niña de 13 años. Con una personalidad conversadora, mucha imaginación; su experiencia fue forjada por diversas familias de acogida donde aprendió distintas habilidades, pero también fue víctima de maltrato. Si bien los Cuthbert la adoptan, Anne debe aprender a lidiar con los prejuicios sociales y misóginos de la época.

Boyz N the Hood

La historia está protagonizada por tres amigos de infancia que se enfrentan a difíciles dilemas para abrirse camino en la vida: la violencia y la pobreza. Con solo 24 años, esta cinta le valió a John Singleton la nominación a Mejor Director en los Oscar. El elenco está conformado por Cuba Gooding Jr., Ice Cube, Morris Chestnut, Laurence Fishburne, Nia Long, Regina King y Angela Bassett.

Cobra Kai

La serie derivada de Karate Kid figura entre los recientes fenómenos de la plataforma, como una suerte de respuesta a un nuevo escenario: hace solo días las películas y series de Disney abandonaron el servicio ante la inminente llegada a la región de Disney+. Se ha escrito harto acerca de Cobra Kai. Que es una declaración de amor al pop, que es acerca de crecer, incluso que es sobre la venganza del cool en la era del nerd ganador. Todo lo anterior es cierto, sobre todo lo último.

Django Unchained

La primera incursión de Quentin Tarantino en el género del western, es una historia de venganza. Sostenida en el clásico arco narrativo en que el héroe crece en la historia, Django (Jamie Foxx), un antiguo esclavo, se hace de su libertad y de un trabajo como asistente de un peculiar cazarrecompensas (Christoph Waltz). Pero su prueba mayor, será rescatar a su amada, esclavizada en una plantación de un cruel y, muy histriónico, dueño (interpretado por un soberbio Leonardo Di Caprio), en el sur profundo. Una historia con el condimento Tarantino de disparos, sangre y buena música.

El robo del siglo

La serie colombiana de drama/suspenso, reconstruye el asalto al Banco de la República en Valledupar en 1994. Su elenco -que también actuó en El Patrón del Mal- está protagonizado por Andrés Parra, Marcela Benjumea, Christian Tappan y Waldo Urrego.

Forrest Gump

Original de 1994, y dirigida por Robert Zemeckis, este galardonado filme relata la historia de Forrest Gump, un cándido sujeto (interpretado por Tom Hanks) que tiene un retraso mental, y debe enfrentarse a un mundo que parece no estar hecho para él. Sin embargo, su corazón noble y su particular forma de ver la vida lo hacen vivir más de una experiencia llamativa. Entre ellos, acontecimientos claves de la segunda mitad del siglo XX, como la guerra de Vietnam, el escándalo de Watergate, la segregación racial, entre otros.

Grey’s Anatomy

La médico Meredith Grey ingresa al Hospital Seattle Grace como interna para especializarse en cirugía, tal como hiciera su madre. Sin embargo, previo a comenzar su trabajo, se involucra con Derek Sheperd, jefe de Neurocirugía en el hospital. La serie sigue la vida de Meredith en su ámbito profesional, sentimental y familiar, así como la de sus colegas.

High Score

La docuserie original de Netflix explora el mundo de los videojuegos desde sus orígenes, influencia y legado a nivel mundial, y su evolución. Desde el Atari a consolas modernas como XBox o Nintendo Switch.

I’m Thinking of Ending Things

La nueva cinta de Charlie Kauffman es protagonizada por Jessie Buckley y Jessie Plemmons. Es una historia de estética surrealista que se centra en las dudas que asaltan a una mujer respecto de la continuidad de su relación amorosa. Su decisión se verá influenciada por una peculiar visita a sus suegros.

Jeffrey Epstein: Filthy Rich

La docuserie del servicio de streaming recopila los antecedentes en torno al caso Jeffrey Epstein -empresario estadounidenses que se suicidó a la espera de su condena por tráfico y abuso de menores-, y detalla su vida, la poderosa red de contactos que mantenía, y su modus operandi. Figuras como el Príncipe Andrew de Inglaterra y el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eran parte de su círculo amistoso.

Keeping Up with the Kardashians

El docureality protagonizado por Kim Kardashian, su madre Kris, sus hermanas Kourtney, Khloe, Kendall, Kylie; llega a su fin en 2021, pero sus día a día -registrados por 20 temporadas por E!- pueden ser vistos en una suerte de viaje a sus carreras como modelos, influencers y empresarias, en medio del drama propio de una de las familias más famosas de Estados Unidos.

Las crónicas del taco

Las crónicas del taco 2

Mezcla perfecta de tortilla de maíz, carne y salsas, la serie original de Netflix es una necesaria enciclopedia visual y foodie del milagro mexicano: los tacos. En su primera temporada repasaron desde el chilango taco al pastor hasta los de carnitas, el taco de canasta, de barbacoa, de asada y los de guisados, con plumas de escritores locales como Laia Jufresa, Carlos Velázquez y Diana Garza Islas.

Meat Eater

Steven Rinella -escritor, cocinero, cazador y conservacionista- busca las mejores carnes en hermosas y remotas partes del mundo. Una docuserie de dos temporadas.

Narcos

Los agentes Murphy y Peña investigan al hombre tras el Cartel de Medellín: Pablo Escobar. Quien fuera uno de los hombres más buscados, es retratada en la piel de Wagner Moura en un relato que combina drogas, sicarios, violencia, persecuciones, sexo y chantaje.

Ozark

Jason Bateman interpreta a Marty Byrde, un asesor financiero que debe dejar su vida -aparentemente- normal en Chicago, para huir con su familia al aislado pueblo de Ozark: Byrde es el encargado de blanquear dinero a un cartel de droga.

Parasite

La premiada Parasite —primera cinta de lengua no inglesa en hacerse del Oscar a Mejor película— es la historia de una familia que se inventa una ficción para salir de la pobreza y termina invadiendo el mundo de los privilegiados, aunque no todo resulta según lo planificado. La idea llegó desde una experiencia de su director: cuando el surcoreano Bong Joon-ho estudiaba en la universidad, trabajaba como tutor del hijo adolescente de una familia adinerada. El cineasta accedió a un mundo de lujos que no conocía y pensó que ahí había material cinematográfico, algo que finalmente concretaría.

Queer Eye

Los fab five -Antoni Porowski, Tan France, Karamo Brown, Bobby Berk y Jonathan Van Ness- son asesores expertos en gastronomía, moda, cultura, diseño y estética, y están determinados a cambiar tu vida. Un docureality que acumula 4 temporadas.

Rick and Morty

Rick Sánchez es un científico brillante, tan irreverente como borracho, que secuestra a su irritable nieto Morty para vivir aventuras en otras dimensiones y mundos alternativos. La gracia está en los puntos de vista con que narran cada capítulo, siempre de manera impensada y supuestamente absurda. Pura genialidad.

Scent of a Woman

Un joven estudiante de un exclusivo colegio, Charlie Simms, decide aceptar un trabajo durante el fin de semana de Acción de Gracias, debido a su estrecha situación económica, que de hecho lo mantiene becado en el recinto. La labor consiste en cuidar a un ciego y malhumorado ex teniente coronel del ejército de Estados Unidos, Frank Slade (un soberbio Al Pacino). Charlie termina yendo a Nueva York con Slade, quien piensa terminar con su vida, pero ambos desarrollan una amistad que cambiará sus vidas.

The Post

La película de Steven Spielberg cuenta los días en que The New York Times consiguió una exclusiva sobre Vietnam que compromete al presidente, pero tuvo que dejarla. Ahora, The Washington Post está en una encrucijada. Publicar —o no— la ocultación de información sobre la guerra por parte del gobierno.

Unorthodox

Basada en una historia real, la miniserie de cuatro capítulos narra la historia de Esti (Shira Haas), una joven que vive en una comunidad judía estricta de Nueva York, quien debe casarse obligada con otro muchacho de su agrupación. Al no soportar la vida que es compelida a llevar, decide arrancar hacia Alemania para hacer realidad su sueño de ser artista. Pero su familia y su esposo no aceptan tan fácil esta decisión y van por ella.

V de Vendetta

Una distopía en que el Reino Unido está gobernado por un gobierno autoritario de rasgos fascistas, impulsa la acción de un justiciero enmascarado que urde un plan para atacar algunos de los símbolos del poder y la opresión. Basada en la novela gráfica de Alan Moore, y con la participación de Natalie Portman y Hugo Weaving en los protagónicos, la versión cinematográfica despliega oscuridad e intensidad a partes iguales.

Wonder

August ‘Auggie’ Pullman es un niño de 10 años que nació con una deformidad en su rostro que obligó a someterse a más de 20 cirugías. Sus padres -interpretados por Julia Roberts y Owen Wilson, lo educaron en casa, pero cuando cumple la edad suficiente para ingresar a la escuela secundaria, deciden que es momento de que tenga la educación correspondiente a un niño normal.

XXY

Dirigida por Lucía Puenzo, la cinta dramática argentina se centra en Álex, adolescente intersexual que es criada por sus padres -Ricardo Darín y Valeria Bertucelli- en una cabaña islada de las grandes ciudades para que estuviera lejos de los prejuicios de la socieda. Sin embargo, llegada la pubertad, Álex debe enfrentarse a la realidad y encontrar su identidad en el mundo.

Your Name

Dos chicos que no se conocen y tienen poco en común, Mitusha y Taki, se encuentran de la forma más imposible; en uno de esos giros propios del realismo mágico, intercambian sus cuerpos. Lo que ocurre a continuación, entre variados retos y un cometa que amenaza la Tierra, se desgrana en la trama de Your name, una celebrada película de animación japonesa a cargo de Makoto Shinkai

Zoo

Basada en la novela homónima de James Patterson y Michael Ledwidge, la historia arranca cuando una serie de violentos ataques animales contra los seres humanos, motiva una investigación liderada por Jackson Oz -zoólogo-, Abraham -guía de safari-, una reportera, un veterinario y una agente de inteligencia francesa. El equipo indaga respecto de una misteriosa pandemia que provoca que los animales ataquen a los humanos de forma brutal y coordinada.