Madonna dirigirá su propia biopic: “Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión”

Según reportes de Variety, Madonna -la mujer conocida por hits ochenteros como “Holiday”, “Like a virgin” y “Material girl”-, dirigirá la película que retrata su propia vida.

La reina del pop co-escribe el guión con Diablo Cody (Juno, The Umbrella Academy) -escritora ganadora del Oscar- y la producción cuenta con el respaldo de Universal Pictures. Sin embargo, la biopic aún no cuenta ni con una nombre tentativo, ni un cronograma oficial, y tampoco con candidatos al reparto.

A través de un comunicado, la cantante dijo: “Quiero transmitir el increíble viaje en el que me ha llevado la vida como artista, música, bailarina, y ser humano, tratando de abrirse camino en este mundo. El foco de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en movimiento y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias inéditas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión”, escribió la mujer de “Like a prayer”.

Amy Pascal, quien se desempeña como productora y trabajó con Madonna anteriormente en A League of Their Own, expresó: “Esta película es una absoluta labor de amor para mí. Conozco a Madonna desde que hicimos A League of Their Own juntas, y no puedo imaginar nada más emocionante que colaborar con ella y Diablo para llevar su historia real a la pantalla grande con [la ejecutiva de Universal] Donna [Langley] y nuestros socios en Universal”.

La biopic de Madonna se sumará a los retratos de ídolos musicales que los últimos años se han visto en la pantalla grande: Rocketman (2019) sobre Elton John, y Bohemian Rhapsody (2018) sobre la banda Queen, pero sobre todo, Freddie Mercury.

El álbum más reciente de Madonna es Madame X (2019), disco que cuenta con una colaboración junto a Maluma: “Medellín”. Revive su presentación en los Billboard Music Awards 2019.