El final de los Beatles en sus palabras: editan libro con la historia del álbum Let it Be

Una nuevo lanzamiento se suma a la abultada lista de reediciones y publicaciones relacionadas con el catálogo de los Beatles. Se trata del libro Get Back, un texto que reconstruye la historia de Let it Be, el último álbum lanzado por el grupo en 1970.

El volumen se construyó a partir de la transcripción de 120 horas de conversaciones de la banda, durante las sesiones de grabación, es decir, en la misma lógica del libro The Beatles Anthology, armado a partir de las entrevistas que los integrantes de la banda dieron para los documentales con la historia del grupo en la década de los 90′, incluso con extractos de entrevistas a John Lennon.

Se espera que el libro complemente el estreno del documental de Peter Jackson del mismo nombre, cuya fecha de estreno es agosto de 2021.

El libro además incluye textos de Jackson y fotos inéditas tomadas desde el archivo personal de Ethan Russell y Linda McCartney. Por otra parte, el periodista de The Guardian, John Harris, se ocupó de editar la transcripción de las conversaciones. La introducción fue escrita por el novelista Hanif Kureishi.

Un álbum tenso

Las sesiones de grabación del álbum Let it Be (que en principio se iba a llamar Get Back), comenzaron en enero de 1969. La idea era que el grupo volviera a trabajar su material como en sus primeros días, es decir, componer arreglos, ensayar y grabar todos juntos en pocos días.

Por ello, se les filmó trabajando para un especial de televisión que dirigió Michael Lindsay-Hogg, quien antes había trabajado con el grupo en la dirección de videos promocionales para los sencillos “Hey Jude” y “Revolution”. Pero en más de una ocasión, McCartney admitió que lo único que se vio en el filme, fue el lento final del grupo.

La historia hasta ahora, detalla que la grabación de ese disco se realizó durante un período especialmente turbulento en las relaciones al interior del cuarteto. La tensión fue tal que George Harrison renunció a la banda tras una discusión con Paul McCartney, mientras que un desanimado John Lennon apenas se sumaba con poco entusiasmo. “Estábamos pasando por un infierno”, le dijo meses más tarde al periodista Howard Smith.

Hacia el final, el ánimo mejoró un poco con la inclusión del tecladista Billy Preston y los músicos hasta se animaron a subir al techo del edificio de Apple Corps para grabar su última presentación en vivo, el 30 de enero de 1969.

Las canciones finalmente se guardaron hasta 1970, cuando fueron mezcladas por Phil Spector. Se publicaron en mayo de ese año bajo el nombre de Let it Be, un mes después del lanzamiento del primer álbum solista de Paul McCartney, que coincidió con el anuncio de su partida del grupo, el que precipitó el final de la banda.