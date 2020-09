Emmy 2020: una guía para la premiación de series

Axel Kuschevatzky, Ileana Rodriguez, Rafa Sarmiento y Lety Sahagún están emocionados, pero la sensación es muy diferente a la de años anteriores. Los anfitriones de la transmisión latina de los Emmy Awards, deben enfrentar un desafío que en sus más de 10 años de experiencia, nunca habían tenido que superar.

Y es que la pandemia de coronavirus cambió las reglas del juego. Conciertos y festivales fueron cancelados mientras teatros y salas de cines cerraban sus puertas, y grandes eventos debieron adaptarse al formato virtual. Los que se vieron inmunes -e incluso fortalecidos- fueron los servicios de streaming, quienes libraron una dura batalla con nuevas temporadas y el estreno de historias.

Los Primetime Emmy Awards, galardones de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, es de las ceremonias masivas a nivel internacional que abren los fuegos de la temporada de premios, y considerando la crisis de salud, debieron innovar con un cambio radical en su realización.

La edición 72 de los Premios Emmy será una ceremonia en vivo, pero se realizará sin público, únicamente con el anfitrión -Jimmy Kimmel- presente en el teatro, con todos los nominados y presentadores conectados virtualmente y sin código de vestimenta. “Bien podrían estar en pijama”, bromeó Ileana Rodriguez.

Según detallaron a Culto los anfitriones de la transmisión de TNT, la producción de los Emmy envió más de 300 cámaras y otros equipos de filmación a actores, actrices, directores, guionistas, y otros artistas, con tal de concretar la participación de todos, pero respetando la distancia social.

“Están seguros que tendrán problemas técnicos y están preparados para ello”, dijo Rafa Sarmiento, una de las voces más conocidas de las transmisiones de TNT. “Los productores no querían perder frescura o espontaneidad, por lo que no grabaron discursos”, añadió comparando con los premios Bafta, que solicitaron a todos los nominados enviar un video con un breve discurso en caso de ganar.

Sarmiento, Axel Kuschevatzky, Ileana Rodriguez y Lety Sahagún, se prepararon para la ocasión estudiando la dinámica de otros shows en formato virtual con diversos participantes. Si bien los Emmy no cuentan con números musicales, de todas formas están expectantes a sorpresas que se puedan presentar. Por ejemplo, con los nominados desde diversos puntos, perfectamente podrían estar en compañía de su familia, amigos o sus mascotas.

“Nada reemplaza la experiencia en vivo”, dijo Rafa Sarmiento sobre sus sensaciones previo al show. “Imagínense, no todos tienen la misma calidad de transmisión”, añadió Lety Sahagún, refiriéndose a posibles desfases en la recepción.

Nominados y predicciones

Sobre las producciones nominadas, las postulantes contemplan ficciones que alcanzaron a emitirse -o al menos finalizar todo su proceso de edición y entrega- previo a la pandemia. Entre comedia, drama y miniseries, así como nuevas temporadas y el estreno de relatos audiovisuales; destacan obras de los diversos servicios de streaming.

Mientras Netflix va con The Crown, Stranger Things y Ozark, HBO destaca por Watchmen, Succession, Euphoria y Big Little Lies, entre otras. Las debutantes Apple TV+ fue mencionada por The Morning Show, así como Disney+ participa con The Mandalorian.

“Se viene un mundo nuevo en la galaxia de contenidos”, dijo Axel Kuschevatzky, periodista argentino especializado en cine, y productor de cintas como la ganadora del Oscar, El secreto de sus ojos.

Otro tema relevante entre los nominados fue la representatividad. Si bien hay nominadas a Mejor Miniserie como Watchmen y Little Fires Everywhere, las que tratan el tema de racismo y diferencias sociales, Ileana Rodriguez apuntó a la mayoría de nominados blancos norteamericanos: un 14% de los nominados son afroamericanos, y menos de un 1% son latinos.

This image released by HBO shows Regina King in a scene from "Watchmen." The series is nominated for 26 Emmy Awards including one for outstanding limited series. (Mark Hill/HBO via AP)

Entre los elegidos por la Academia, los panelistas apostaron en su mayoría por Succession en Drama, Schitt’s Creek en comedia y Watchmen entre las miniseries. También hubo menciones para Julia Garner y su rol en Ozark, actriz de 26 años que incluso se rumorea será elegida para encarnar a Madonna en su biopic.

Ahora, si de grandes ausentes se trata, la que tuvo más menciones fue Reese Witherspoon. “Ni por Little Fires Everywhere ni The Morning Show”, reclamó Lety Sahagún. “Y eso que -a mi juicio- estuvo incluso mejor que Nicole Kidman en Big little lies”, agregó Rafa Sarmiento.

Otra mención cuya ausencia fue resentida, fue Normal People de Hulu, la que fue nominada a Mejor Actor para Paul Mescal, Mejor Dirección y Mejor Guión, pero no a Mejor Serie.

Sobre la previa a la ceremonia, a falta de Alfombra Roja, desde TNT resolvieron otras sorpresas para el público. Proporcionarán 1 hora de pre-show en el que tendrán entrevistas, trivias, recorridos por los sets y conversaciones con críticos.

“Para nosotros como TNT será un reto, todos estamos aprendiendo y adaptándonos a las circunstancias”, dijo Rafa Sarmiento, voz oficial de la transmisión para América Latina. “Honestamente espero que este sea de los últimos premios en este formato”, agregó riendo.

Los Primetime Emmy Awards -instancia que será conducida por Jimmy Kimmel desde Los Angeles- serán emitidos por TNT desde las 20 horas con una hora de show previo a la ceremonia.