Murió el actor francés Michael Lonsdale a los 89 años

El francés Michael Lonsdale, actor en filmes como El nombre de la rosa, Munich o The Remains of the Day, falleció este lunes en París a los 89 años, según anunció su agente a la agencia AFP.

A lo largo de 60 años de carrera, Lonsdale encarnó más de 200 papeles en el cine, el teatro y la televisión, incluyendo la saga de películas de James Bond.

Trabajó junto a directores de la talla de Orson Welles, François Truffaut, Louis Malle, Luis Buñuel, Jean-Pierre Mocky, Steven Spielberg, James Ivory y Alejandro Amenábar.

Su última cinta fue The First, the Last, del belga Bouli Lanners, estrenada en 2016 en Francia, y el filme It Happened in Aden, la primera, donde interpretó a Sinclair de la mano del francés Michel Boisrond en 1956.