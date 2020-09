Dunkirk, la Blade Runner de Villeneuve y A Quiet Place llegan a Netflix en octubre

Un nuevo mes se apronta a terminar, y con él se anuncian los estrenos del nuevo mes que llega.

Netflix ya ha notificado a sus usuarios con algunos de sus estrenos para octubre, los que consisten tanto en producciones originales, como cintas y series cuyos derechos fueron adquiridos.

Si en septiembre la gran N destacó por el debut en el streaming- para Latinoamérica- de Parasite y The Post (ambas premiadas en los Oscar), para el décimo mes siguen la tónica de presentar filmes premiados por la Academia.

Dunkirk (2017), la cinta bélica de Christopher Nolan sobre el rescate de soldados británicos desde una bahía francesa durante la Segunda Guerra Mundial, llegará a Netflix el 12 de octubre.

Otra galardonada cinta es Blade Runner 2049, una secuela de Blade Runner (1982) de Ridley Scott, pero dirigida por Denis Villaneuve. La historia que cuenta con las actuaciones de Ryan Gosling y Harrison Ford, debuta en Netflix el 1 de octubre.

En el terror destaca A Quiet Place (2018), cinta protagonizada por Emily Blunt y dirigida por John Krasinski, la que será estrenada el 2 de octubre. Pero no es la única apuesta que la plataforma prepara ad portas de Halloween.

El 7 de octubre debuta El Halloween de Hubie, comedia de Adam Sandler; el 9 de octubre se estrena la serie La Maldición de Bly Minor, y el 1 de octubre estará disponible Godzilla (2014) y la comedia familiar Scooby-Doo 2.

Entre cintas noventeras destaca la adquisición de Ransom (1996) -protagonizada por Mel Gibson, en la que debe lidiar con el secuestro de su hijo-, y Stir of Echoes (1999) -protagonizada por Kevin Bacon, sobre las visiones que un hombre y su hijo tienen de una mujer muerta-. Ambas llegan a Netflix el 1 de octubre.

Una producción que destaca por su reparto es Black Mass (2001), película que debuta el 1 de octubre en Netflix, que cuenta con las actuaciones de Johnny Depp, Kevin Bacon, Benedict Cumberbatch, Joel Edgerton, Peter Sarsgaard, y Dakota Johnson. Su historia está basada en la novela Black Mass: The True Story of an Unholy Alliance Between the FBI and the Irish Mob escrita por Dick Lehr y Gerard O’Neill.

Próximamente detallaremos todos los estrenos que Netflix prepara para octubre de 2020.