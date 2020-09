Terremotos, diluvios y el picor del ají: Ewan McGregor trepa por Chile

La semana del 28 de septiembre de viralizó un video que muestra a los actores Ewan McGregor y Charlie Boorman acudiendo a una fonda en Puerto Montt, donde probaron terremoto, empanadas y bailaron unas cumbias.

La locura se desató en redes sociales. No solo porque el actor reconocido por cintas como Star Wars, The Big Fish y Trainspotting recorrió el sur chileno y se supo masivamente apenas un año después; también porque el escocés reveló -tanto en el registro documental como en una entrevista con Lun- que tiene un vínculo familiar con nuestro país: su bisabuelo trabajó en Ferrocarriles de Chile y tuvo un hijo acá -abuelo de McGregor-, quien posteriormente regresó a Escocia para hacer su vida.

El video corresponde al cuarto episodio de la serie documental Long Way Up, una producción británica difundida por Apple TV+, que continúa los registros viajeros de la dupla: Long Way Round (2004) -de Londres a Nueva York- y Long Way Down (2007) -de Escocia a Sudáfrica-.

La edición sudamericana de la docuserie viajera, debutó sus tres episodios a nivel mundial el 18 de septiembre de 2020 y el viernes 25 de septiembre fue estrenado el capítulo 4 titulado “The Andes”, el que muestra el recorrido de McGregor y Boorman desde la Patagonia argentina, pasando por Chaitén y Puerto Montt, y luego nuevamente al país trasandino.

La larga ruta hacia arriba

Ewan McGregor y Charlie Boorman comenzaron su travesía en Ushuaia, en el extremo sur del mundo, en septiembre de 2019 y se propusieron como meta llegar a Los Angeles, California, en diciembre del mismo año.

Todo a bordo de una motocicletas eléctricas Harley-Davidson, evidente sponsor del programa, en las que recorrieron más de 20 kilómetros pasando por 13 países durante 100 días.

De hecho, más que la interacción con los habitantes locales o la apreciación de los paisajes que recorren -que los hay-, Long Way Up enfatiza el rendimiento de las motocicletas, detallando si andan mejor o peor con altas o bajas temperaturas, la duración de la batería, y las dificultades para recargar energía.

Pero no por ello el documental deja de ser una mirada interesante a estas tierras sureñas.

Cómo luce Chile en Long Way Up

El fragmento viralizado en redes sociales, comienza cuando McGregor y Boorman toman un auto y se dirigen a una fonda en la capital regional de Los Lagos. “Parece que pusieron algunas carpas y música”, dice el actor conocido por interpretar a Obi-Wan Kenobi en las cintas Star Wars de los dosmiles.

Obviando el pequeño cartel que rezaba “No hay mesa”, pagaron su entrada e ingresaron al espacio de baile, comida y alcohol.

Con dificultades para dar a entender su nombre, probaron el engañosamente dulce terremoto -"Es como algodón de azúcar con un 36% de alcohol, agua y helado", dijo Boorman, mientras McGregor solo tomó una Coca-Cola-; compararon la tradicional empanada de pino con un Scotch Pie, y dieron algunos pasos en la pista de baile antes de abandonar el lugar.

Más allá de las pintorescas escenas en las que los actores se dejaron ver en una fonda puertomontina -y el sentimiento patriota que despertaron-, Long Way Up provee hermosas imágenes de otras localidades chilenas.

Desde Argentina pasaron a nuestro país para descansar en Villa Mañihuales, donde buscaron un lugar para almorzar y quedaron impresionados con el picor del ají que acompañó su comida. Y posteriormente tomaron sus motos y recorriendo la Carretera Austral, mostrando bellas postales post lluvia.

Su siguiente destino fue la localidad de Puyuhuapi -donde los alcanzó un diluvio- y desde allí se dirigieron a Chaitén para tomar un ferry, atravesando el golfo de Ancud, hasta Puerto Montt. Tras su noche de “carrete”, retomaron la ruta hacia Argentina, por donde continuaron su viaje hacia el norte del mundo.

Si bien la porción de documental que muestra parajes chilenos es más bien breve, el quinto episodio de Long Way Up, que debuta el viernes 2 de octubre en Apple TV+, adelanta que regresarían a Chile con el título “Del desierto de Atacama a Bolivia”.