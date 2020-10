A los 77 años muere Conchata Ferrell, conocida por interpretar a Berta en Two and a Half Men

Conchata Ferrell, más conocida como Berta, la ama de llaves de Charlie Harper en Two and a Half Men, falleció al mediodía de este martes 13 de octubre.

Según reporta TMZ, la actriz de 77 años murió tras complicaciones derivadas de un ataque cardiaco. Ferrell falleció pacíficamente en el Hospital Sherman Oaks, rodeada por sus familiares.

En julio de este año, TMZ informó que Ferrell fue trasladada a un recinto de cuidados a largo plazo tras pasar cuatro semanas internada en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Según confirmó el marido de la actriz -Arnie-, Ferrell sufrió un infarto tras realizarse un chequeo en el hospital. Fue conectada a un respirador mecánico y se le aplicó diálisis. Sin embargo, debido a la pandemia de coronavirus, su esposo no pudo visitarla.

Además de participar de todas las temporadas de Two and a Half Men -tanto con Charlie Sheen, como con Ashton Kutcher en el rol principal-, fue parte del elenco de cintas como El joven manos de tijeras, The Mask, Mr. Deeds, y Erin Brokovich.

También realizó un cameo en Friends, sitcom en la que interpretó a una jueza que debía dirimir en el proceso de divorcio de Rachel y Ross.