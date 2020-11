Netflix, Amazon y Disney+ al banquillo: ¿Cuánto pago por cada plataforma de streaming?

¿Cuántos servicios de streaming estoy dispuesto o puedo pagar al mismo tiempo? Es la pregunta que rondaba a muchos desde antes de marzo de este año y que es probable se haya acentuado tras la pandemia, época de entretenimiento en casa y devoción por las maratones.

A ese panorama global se sumaron dos hitos locales que han definido las opciones de los usuarios chilenos. Primero, en junio empezó a regir el IVA a plataformas digitales, que se tradujo en un ajuste de precios en servicios que fueron desde Spotify a Netflix y Amazon Prime Video. Un aumento del 19% que prácticamente en todos los casos implicó un incremento de los valores.

En dos semanas más se producirá el otro remezón: el arribo de Disney+ a Chile y otros nueve países de Latinoamérica el próximo 17 de noviembre. A un catálogo generoso, la plataforma que albergará todo el contenido de la compañía del ratón Mickey sumó hoy la confirmación de sus precios, incluyendo una oferta por todo el año y su valor por mes. La misma estrategia que ayudó a que en su estreno en Estados Unidos, en noviembre pasado, lograra 10 millones en un solo día.

Sumando ese nuevo lanzamiento, ¿cuánto se gasta en cada plataforma mensual y anualmente? Aquí el detalle, desde Netflix a Apple TV+ y Starzplay.

Netflix

La compañía detrás de The Crown y La casa de papel anunció en mayo su alza por el impuesto digital. Tras ese incremento, sus precios –según el número de pantallas que pueden verse en simultáneo y la calidad de imagen y sonido– varían entre $5.940 y $10.700. Eso se traduce en un valor anual que oscila entre $71.280 y $128.400, dependiendo del plan.

The Crown.

HBO GO

A la espera del lanzamiento de HBO Max durante la primera parte de 2021, la plataforma de streaming de la cadena ofrece el servicio mensual por $8.900. Un acceso a estrenos de películas y series como Succession y Los Soprano que anualmente cuesta $106.800.

Succession.

Qubit TV

El servicio enfocado en grandes clásicos del cine ofrece siete días de prueba y luego una suscripción única a $5.940. Por ver clásicos de terror, parte de la edad de oro de Hollywood y filmes de cineastas como Hitchcock y Orson Welles el precio por los 12 meses es de $71.280.

Vértigo (1958).

Disney+

Hasta el 16 de noviembre, la nueva plataforma que reúne a Disney, Pixar, Lucasfilm, Marvel y National Geographic ofrece pagar $54.900 por el servicio de un año completo. Luego, el valor del plan único que tiene disponible será de $6.500 por mes y el año entero se podrá contratar por $64.900.

Avengers: Endgame.

Mubi

Joyas del pasado con títulos recientes del cine independiente se mezclan en esta plataforma, disponible a un precio de $4.500 mensuales –luego de siete días de prueba– y $54.000 por año. También maneja un valor rebajado para estudiantes, a $2.700 por mes.

Ema.

Amazon Prime Video

Con títulos como The boys y la secuela de Borat en su catálogo, la plataforma maneja un plan único para sus suscriptores, cuyo valor tras la implementación del IVA quedó en $4.165 por mes. Pagando el año entero, su precio asciende a $49.980.

The Boys.

Apple TV+

El servicio de Apple es gratis un año completo para quienes compren equipos de la compañía. Para el resto de los usuarios que deseen ver títulos como On the rocks, de Sofia Coppola, o la serie The Morning Show, su precio mensual es de $3.500 y por año se eleva a $42.000.

On the rocks.

Starzplay

La semana pasada debutó como una plataforma de streaming más, al quedar habilitada en un amplio número de dispositivos, desde navegadores a Android (luego de un año sólo disponible en Apple TV), alojando series como Normal people y Castle Rock. Por mes su valor corresponde a $3.200 y por año es de $38.400.