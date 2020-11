Miley Cyrus y cómo volver a cantar sobre Stevie Nicks

Declarada admiradora de la cantante Stevie Nicks, la siempre inquieta Miley Cyrus se permitió el gusto de invitarla a cantar en una versión remix de su sencillo “Midnight sky”, la que cuenta con sampler del tema “Edge of Seventeen”, de Nicks. Por ello, esta vez el tema se llama “Edge of the midnight”.

En su momento, Cyrus detalló como se gestó la invitación. “Le envié la canción y le dije: ‘Tengo una melodía alternativa, si no quieres que te rinda tributo a ti y tu grandeza y cuánto me has inspirado’. Y ella dijo: ‘Puedes pedirme prestado en cualquier momento’”.

Este sencillo es parte del nuevo álbum de Cyrus, titulado Plastic Hearts, el que además de 13 canciones originales, incluye sus versiones de “Heart of Glass” de Blondie y “Zombie” de The Cranberries. A este trabajo le debiera seguir otro completamente dedicado a versiones de Metallica.

Lanzada en 1981 como parte de su primer álbum como solista, “Edge of the seventeen”, habla sobre la pérdida. En este caso, Nicks ha detallado que se inspiró en dos muertes, la de un tío muy cercano a causa de un cáncer, y la de John Lennon en diciembre de 1980. “Se convirtió en una canción sobre la muerte violenta, lo cual me dio mucho miedo porque en ese momento nadie en mi familia había muerto de esa forma”, comenta en declaraciones reproducidas por Songfacts.