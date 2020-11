Paul McCartney estrena película animada infantil en YouTube

Fue un proyecto no tan conocido en algunas latitudes, pero en 1984, Paul McCartney escribió y produjo una película infantil con un personaje que le gustaba desde su infancia en Liverpool, el oso Rupert. De esta forma, esa temporada Rupert and the Frog Song llegó a las salas, con el mismo ex Beatle en la voz del personaje principal.

Pero, al cumplirse un siglo desde la primera aparición del personaje en el Daily Express (un 8 de noviembre de 1920), se estrenará en YouTube una reedición de la película restaurada por completo en 4K y con una nueva mezcla de audio de la banda sonora compuesta por McCartney, que en su momento se lanzó en un álbum titulado We all stand together.

Una muestra de la restauración de la película Rupert and the Frog Song

"Felicitaciones a Rupert en su cumpleaños número 100 -comenta McCartney en un comunicado-. Lo bueno es que nunca parece un día mayor. Habiendo sido fan suyo desde mis primeros días en Liverpool, sé lo que significa para generaciones de niños pequeños y mayores. En su carácter y sus actitudes hacia el mundo, resume lo mejor de la tradición británica y nos recuerda una inocencia que a todos nos encantaría apreciar. Entonces, felicitaciones mi osito. Tus fans están celebrando tu cumpleaños número 100 y, por mi parte, creo que te mereces un telegrama de la Reina ".

El álbum We all stand together, también está disponible en una nueva versión en versión digital y vinilo, que se puede adquirir en la tienda oficial del músico.

La película se estrenará el domingo 8 de noviembre en el canal de YouTube del artista, a las 16.00 horas de Chile y Argentina, 13.00 horas de México, 14.00 horas en Colombia.