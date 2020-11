De Johnny Cash al trap chileno: lo que trae la nueva edición del festival In-Edit

Para quienes gustan sentarse frente a una pantalla a conocer la historia de un músico o de un género a través de imágenes, entrevistas o secuencias de archivo, la edición chilena del festival In-Edit ya se ha transformado en hábito. Algo así como la parada obligada para un formato cada vez más común, el documental musical, tal como lo demuestra la numerosa oferta para casi todos los gustos que hoy copa los servicios de streaming.

Y este año, pese al golpe brutal que han sufrido los espacios de cine como consecuencia de la pandemia, la cita se mantendrá: su decimosexta edición se hará del 2 al 8 de diciembre, con exhibiciones online a las que se podrá acceder desde todo el país, aunque sus organizadores esperan realizar algunas en salas y lugares al aire libre, dependiendo del curso de la situación sanitaria.

La venta de abonos digitales comienza el 20 de noviembre para el acceso al total de la programación virtual. Aquí, un adelanto de algunos de los títulos extranjeros y locales que trae el festival.

-Johnny Cash: my darling Vivian

La química épica e irrefrenable entre Cash y su segunda mujer, la cantante June Carter, ha sido ensalzada en películas, libros, autobiografías y docenas de canciones.

Pero la historia no partió ahí: Vivian Liberto fue la primera esposa del ícono country, madre de sus cuatro hijas y compañera en los tiempos en que el artista intentaba arañar un espacio en una industria fascinada con Elvis. Para The New York Times, este documental -con abundante material de archivo y entrevistas a sus hijas- es precisamente una forma de hacer justicia con la mujer que convivió con el período más formativo de Cash y que ha sido desplazada de los relatos más oficiales.

-Rebel Dread

Don Letts es un nombre de relevancia para conocer una de las fases más efervescentes del pop inglés: aquella que fue entre fines de los 70 y mediados de los 80, y que semejó un hervidero capaz de mezclar punk, reggae, dub, activismo político e inmigración.

Descendiente de jamaicanos y parte del grupo Big Audio Dynamite, ha cumplido desde esos días los roles de DJ, músico y documentalista. En este filme repasa su historia a través de entrevistas e imágenes de su archivo personal.

-Chicho Sánchez Ferlosio: si me borrara el viento lo que yo canto

Un autor español que se valió de la canción y la poesía para resistir al régimen de Franco, incluso grabando en la clandestinidad o editando bajo seudónimos para eludir la persecución. El ejemplo más rotundo es Canciones de la resistencia española, editado en 1963, publicado en Suecia con otro nombre e inspiración incluso para insignes de la Nueva Canción Chilena como Rolando Alarcón y Quilapayún. Este documental de David Trueba retrata a ese espíritu tan anárquico como espectral.

-Swans: where does a body end?

Si se trata de espíritus indómitos, el rock estadounidense de acento experimental surgido en los 80 tiene también al suyo: Michael Gira, líder,mentor y encarnación de la banda Swans, estandartes de la escena no wave que desarrollaron un estilo saturado de quiebres melódicos, vocalizaciones extremas y capas ruidosas, clave en expresiones como el noise, el rock industrial y el post rock.

Toda esa mística se despliega en este documental: una inmersión a una figura única.

SONY DSC

-Kate Nash: underestimate the girl

Parte de la generación que en los 2000 atrapó la fama en apenas un par de meses gracias a la inmediatez de Myspace, la británica representa esos relatos cuyo éxito fulminante desestabilizan tanto a su protagonista como a su entorno más cercano.

Tras el hit Foundations, debió doblegar a una industria que insistía con adherirle estereotipos lejanos a sus anhelos creativos. Ese gallito, en días en que el feminismo asomó como nunca antes en la escena, es parte de este registro.

-Life and death of Brian Jones

El gran mito en la historia de The Rolling Stones no sólo por su huella en su era gloriosa de los 60, sino que también por su desenlace: una muerte que nunca fue aclarada y que hasta hoy ronda la trama del asesinato. Todas esas aristas, desde las musicales hasta las policiales, en un filme que aborda a uno de los nombres más cautivantes de la música popular.

Ringo Starr y Brian Jones en 1968.

-Ibiza: the silent movie

Desde mucho antes que se convirtiera en sinónimo de glamour y electrónica bronceada, la isla del Mediterráneo ha sido epicentro de toda clase de expresiones humanas, desde anhelos políticos y espirituales, hasta avanzadas de DJs ingleses que vieron en ella un refugio.

Julian Temple repasa su historia a través de fotografías, afiches y dramatizaciones.

-All I can say

Ya conocemos varias horas de imágenes caseras de Kurt Cobain, pero ahora llegó el minuto de otro símbolo de la nación alternativa: Shannon Hoon, cantante de Blind Melon fallecido a los 28 años, tenía la costumbre de grabar con una videocámara sus rutinas diarias, su vida familiar y sus momentos más privados.

Este registro sintetiza el breve destino de una voz inolvidable de los 90.

-Joya: nueva ola de la música urbana

En parte, la banda sonora del Chile actual, el estilo que mejor ilustra el devenir presente del mundo veinteañero. Inquietudes, anhelos y proclamas exhibidas en este documental, a cargo de las voces más reconocidas del género, como Gianluca, DrefQuila, Pablo Chill-E, Cease, Young Cister, Polimá Westcoast, Princesa Alba y Lizz.

-The rise of the synths

Electrónica del siglo actual inspirada en el que ya se fue. Así se podría resumir la lógica del synthwave: una comunidad crecida al alero del internet de los 2000, pero que comenzó a facturar composiciones pensando en los soundtracks cinematográficos de los años 80 (la serie Stranger things es su muestra más definitiva) .

La narración de la cinta cierra el círculo, a cargo del legendario director, guionista y también compositor John Carpenter, símbolo del terror construido hace cuatro décadas.

-Octavas

Gran parte de los documentales hace foco en la existencia de un músico. Otros abordan géneros con sus respectivos himnos, ídolos, procesos de cambio, triunfo y muerte. También están los que rescatan estrellas tumbadas por el fracaso o el olvido.

Pero hay un nicho más minúsculo pero no menos atractivo: aquellos proyectos que enfocan a la música como un proceso primario, físico y mental capaz de conducir al hombre a las decisiones que cambian el curso de la Historia. O, al menos, de las historias individuales de millones de ciudadanos.

Esa idea se desprende de este registro: la música no como género, no cómo discos, no como canciones, sino que como una expresión transversal a la condición humana.

“Que la música tiene la capacidad de transformar el estado de ánimo, lo sentimos todos. Y no se trata de una mera sensación, sino de algo científico: las frecuencias musicales tienen un impacto directo en nuestro cerebro. Siempre que lo necesitas, la música te da el poder. En este documental se relatan distintas experiencias de vida unidas mediante el poder de la música”, dice el comunicado que presenta este título.