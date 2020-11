The movies that made us: los clásicos del cine pop reconstruidos por Netflix

Todo comenzó con la idea de narrar la relevancia a nivel cultural de ciertas marcas de juguetes. Star Wars, Barbie, He-Man y G.I. Joe, fueron los primeros en ser retratados en la serie documental creada por Brian Volk-Weiss.

Conversando con los autores de las franquicias, con imágenes de las primeras versiones de los juguetes y su respectiva evolución, The toys that made us es un registro dinámico con un fuerte componente nostálgico.

Siguiendo el mismo tono, y tras emitir en Netflix tres temporadas de su primera producción, Brian Volk-Weiss y su equipo decidieron incursionar en el mundo del cine, pero no las consideradas "clásicos" obligatorios o "de culto", sino aquellas que revolucionaron el cine como fenómeno pop.

Con un formato similar a The toys..., para la primera temporada de The movies that made us escogieron cuatro cintas: Dirty Dancing (1987), Home Alone (Mi pobre angelito, 1990), Ghostbusters (Los cazafantasmas, 1984) y Die Hard (Duro de Matar, 1988).

Escapando del tradicional formato documental, Netflix junto a Volk-Weiss, dan una mirada contemporánea y una explicación a la importancia que tuvieron (y siguen teniendo) estas películas en episodios que promedian los 45 minutos.

¿Cómo eligieron las películas? es una pregunta que salta a la luz considerando lo diferente que son entre ellas.

"Para Home Alone queríamos una comedia", dijo Brian Volk-Weiss en entrevista con Den of Geek. "Eso era un punto. Además, realmente queríamos hacer una película navideña. Esta serie se estrenaría alrededor del Día de Acción de Gracias y realmente queríamos una vibra de fiestas de fin de año. Obviamente Die Hard es también, en cierta forma, una película navideña".

Ghostbusters, en tanto, destaca por los efectos visuales y la combinación de realismo con la ciencia ficción. Una cinta que marcó generaciones con una canción pegajosa y una historia que cautivó a nivel familiar.

Si bien el creador de la serie lamenta haber llamado a Bill Murray una vez a la semana por un año, sin tener respuesta, sí entrevistaron a Dan Aykroyd (protagonista y guionista), tal como conversaron con Daniel Stern (el ladrón Marv) para el capítulo de Home Alone.

"En el mundo de los juguetes, tienes toda esta gente que cambió la cultura, pero que nadie conoce. Así que en cierta forma morían por hablar con nosotros. Bruce Willis ha hablado de Die Hard por 30 años. Así que no obtuvimos a Bruce Willis. Lo intentamos, pero no lo logramos", dijo el creador de The movies...

El episodio inaugural de la primera temporada es el que más difiere de los otros tres. Mientras Home Alone y Ghostbusters están dirigidas a un público más familiar, y Die Hard es una cinta de acción, Dirty Dancing tiene por protagonista a una mujer.

Sí, es una historia de amor ensalzada por el baile (provocativo para la época), pero cuyo motor fue una joven de privilegios que decide ayudar a una bailarina de un resort que decide abortar.

Más allá de las escenas candentes entre Jennifer Grey y Patrick Swayze, el filme destaca porque el mensaje principal es la valentía que surge en distintos niveles.

La primera temporada de The movies that made us está disponible en Netflix.