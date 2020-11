Pelé estrena sencillo en colaboración con Fatboy Slim

El 20 de octubre, a solo tres días de la celebración de su cumpleaños número 80, Pelé publicó un sencillo con los mexicanos Rodrigo y Gabriela, dúo que ganó un Grammy en la categoría “Mejor álbum instrumental contemporáneo” por Mettavolution en 2019.

La canción se tituló “Acredita No Véio (Listen To The Old Man)” y fue compuesta por el futbolista legendario, quien se inspiró en su etapa como jugador del Santos, club en el que permaneció la mayor parte de su carrera.

—El entrenador me decía que cuando perdíamos la culpa era del equipo, pero cuando ganábamos había sido porque la macumba nos ayudó. La canción bromea con eso. Por supuesto, la macumba no gana partidos —dice el ex futbolista

Pero no es la primera vez en que el brasilero innova en el ámbito musical. En 2016 escribió “Esperança” para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de ese año, mientras que una década antes había grabado Peléginga (2006), álbum que mostró influencias del jazz y la bossa nova.

Y esta semana volvió a sorprender a sus seguidores con un remix del tema que estrenó el mes pasado, el cual se acerca más a la música electrónica y cuenta con la colaboración adicional de uno de los productores británicos más destacados en su área: Fatboy Slim.

—Estoy resignado al hecho de que nunca compartiré un juego de fútbol con este hombre, así que me deleita formar parte de su ritmo. Su voz es tan suave como su talento para anotar goles —dice Norman Cook, nombre real del DJ inglés.

Balones y micrófonos

Entre las estrellas del fútbol latinoamericano que han incursionado en la música, también se encuentra el chileno Carlos Caszely. Un año antes de que la selección jugara en la Copa Mundial que se realizó en España, el deportista grabó las canciones “Corriendo tras el balón” y “El hincha” en 1981.

Esta último título se presentó como un homenaje a los fanáticos e incluyó un video que fue grabado en la cancha del Estadio Nacional, frente al lente de la cámara de Gonzalo Beltrán. Aquello se desarrolló en medio de una época en que la realización de piezas audiovisuales de ese tipo no eran populares en el país.

A pesar de que no tuvo mayor éxito como cantante, en 2008 volvió a grabar el tema con la banda de punk rock Los Miserables, quienes quisieron rendir un tributo a los aportes de “El rey del metro cuadrado’' como miembro de la selección chilena.