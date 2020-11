Lily Collins: El despegue de la estrella del streaming en 2020

Desprendida de cualquier afán nostálgico o revisionista, tan presente en el año de la pandemia, Lily Collins (31) viaja hasta inicios de los 90. Evoca una historia “en un estudio, aquí en Los Angeles”.

Con dos años, cuenta por videollamada, conoció a Gary Oldman, su actual compañero de elenco, en ese momento en la piel del conde Drácula en la película dirigida por Francia Ford Coppola.

“Mi papá estaba en el set de Hook y fuimos al set de Drácula porque estaban en el mismo estudio”, dice la actriz a La Tercera, sobre sus días junto a Phil Collins, su padre, la leyenda de Genesis.

Anécdotas junto a titanes que de alguna manera la prepararon para uno de los mayores retos de su carrera: trabajar bajo las órdenes de David Fincher en Mank, su onírico y bello acercamiento al guionista Herman J. Mankiewitz mientras lidiaba con su alcoholismo y la feroz creación de El ciudadano Kane junto a Orson Welles.

Collins en Mank, la nueva película de David Fincher, junto a Gary Oldman, quien encarna al guionista de El ciudadano Kane.

Dentro de un relato donde figuran desde Welles a figuras gigantescas del Hollywood de los años 30 como los productores Louis B. Mayer y David O. Selznick, Lily Collins encarna a la asistente del protagonista, Marion Davies. Una especie de cable a tierra tanto para Mank como para el espectador.

Acerca de Oldman, a quien define como una “especie de mentor”, señala: “Como actor y como humano, realmente lo respeto y lo admiro, así que hay muchos sentimientos genuinos y emocionales que pude aportar. Y creo que eso realmente entró en juego”.

El filme de Fincher -uno de los cineastas más exigentes para un actor en Hollywood- le da su siguiente papel en el streaming después del fenómeno que vivió con Emily in Paris, su popular y cuestionada serie sobre una joven ejecutiva de marketing que llega a la ciudad. Un rol que la puso en otra órbita en Hollywood y aporta en la creciente atención sobre Mank, que llega el 4 de diciembre a Netflix.

¿Recuerda alguna escena especialmente difícil del rodaje de Mank?

Hay tantas partes emocionantes en una película de Fincher. Mucha coordinación. Cuando piensas en hacer varias tomas, muchas veces se debe a que hay muchos factores que influyen para que sea algo simplemente perfecto. Y hubo una escena que recuerdo que vino después de recibir una carta, en Mank se burla de eso o algo ocurre que provoca que yo me vaya. Vuelvo y claramente estoy llorando y emocionada, digo lo que tengo que decir y llego a la puerta, y la iluminación es muy específica, al igual que el ángulo de la cámara. Estoy entregando este pequeño momento emotivo. Y lo hicimos varias veces. Porque hay formas tan diferentes de actuar, tantos niveles diferentes de frustración, enojo. Hay tantas maneras de interpretarlo. Así que lo hice de muchas formas diferentes, pero al mismo tiempo hubo una coordinación. Terminé dándome cuenta de cuánto realmente se necesita para que una toma sea perfecta. Y fue muy interesante jugar con los grados de emoción en un pequeño momento. Puedes decir una línea de 30 formas diferentes. Fue muy divertido actuar así.

Después de trabajar con él, ¿cuál es su opinión sobre el lugar que ocupa David Fincher en la industria?

David domina la grandeza. Del equipo y el elenco realmente saca lo mejor de su creatividad y creo que lo ves en el resultado de sus películas. Él simplemente crea este tipo de obra maestra visionaria, ya sea Mindhunter, La chica del dragón tatuado, Red social, El club de la pelea, Mank por supuesto, Siete pecados capitales. Hay tantas películas de él de las que puedes tomar una captura de pantalla y decir: guau, están sucediendo tantas cosas, hay tanta atención a los detalles, y la quietud que él permite en sus filmes también es bastante rara. No existe esta energía de ritmo súper rápido que creo que tienen muchas películas hoy en día en la forma en que se editan, y le dicen a la audiencia cómo sentirse. La quietud que él permite lo dice todo, y es algo que tuvimos que trabajarlo, porque (Mank) es una película de época, y en esos días tenían más momentos así.

Netflix renovó para un segundo ciclo Emily in Paris, su serie que se convirtió en un éxito entre el público.

Mientras filmaba esta película, ¿pudo reflexionar sobre cómo era Hollywood en ese momento y cómo es ahora? ¿Cree que hay similitudes importantes?

Hay una magia en la realización de películas que me encanta. Y creo que hoy en día se puede encontrar de muchas maneras en el cine. Hay una especie de profunda nostalgia del viejo Hollywood que extraño. Pero creo que si trabajas con los cineastas adecuados y ellos prestan la atención adecuada a los detalles y esas formas específicas, puede ser muy evocador. También puede el proceso de realización de películas, al menos para las mujeres, ha cambiado mucho. Poder crear tu propio contenido y salir, producir, escribir y dirigir, tener más control, es algo de lo que estoy agradecida por ahora. Eso no ocurría obviamente en ese período.

Mank trata, en parte, sobre el control creativo en el arte. ¿Qué tan importante es en su carrera tener el control creativo y participar como productora, frente a sólo actuar?

Creo que depende. Emily in Paris fue mi primera experiencia como productora, y fue muy emocionante. Darren (Star, creador) y los directores estaban muy dispuestos a enseñarme y educarme sobre lo que eso significa, e incluirme en tantas conversaciones importantes, simplemente iluminando lo que ese papel significaba para mí. Al actuar en algo y producirlo estás usando dos sombreros diferentes, y hay mucho en qué pensar. Pero es algo que, en el futuro, me emociona mucho hacer más. Tengo tantas historias de las que me encantaría ser parte, pero no necesito estar frente a la cámara para poder ser parte de ellas. Dar voz a los cineastas y las historias que son importantes es algo que definitivamente estoy emocionada de hacer más. En algo como Mank, David se rodea de lo mejor de lo mejor, así que sabes que estás en buenas manos. Y estoy feliz de ir al set y aprender y mirar, y ver cómo se hacen las cosas. Es como la mejor escuela de cine posible.

Dentro de la era del streaming, Mank probablemente está en una esquina, y Emily in Paris, en otra. ¿Qué piensa sobre el futuro del entretenimiento y las oportunidades que tienen como actores y productores?

Con Netflix he podido hacer bastantes cosas. To the bone, sobre un tema del que mucha gente se alejaría o tendría miedo de hablar, luego Emily in Paris, Mank, incluso Okja. Y también ver documentales, películas y series extranjeras. El streaming te permite tener acceso a todo esto increíble que probablemente no tenías antes, cuando no había este tipo de enfoque de tentáculos en que te puede gustar esto y esto otro. Y está la capacidad de actuar en cosas que son tan diferentes, pero con puntos de vista tan puntuales, con directores específicos, con temas diferentes, y tener una plataforma que esté dispuesta a darlo a conocer a audiencias de todo el mundo y dar voz a cosas que quizás no tenías antes. Pienso que especialmente ahora, durante la cuarentena, en que la gente tiene ganas de reír, escapar y sentir nostalgia, tener una plataforma es realmente un regalo diario, porque es un recurso increíble.