Las probabilidades de Netflix de romper récords en los Oscar 2021

La última década Netflix ha adquirido cada vez más fuerza, lo que ha demostrado no solo en cuanto a cantidad de usuarios y popularidad de sus series originales, también en el ámbito del cine.

El servicio de streaming ha sabido abrirse camino en el séptimo arte con directores de renombre, y actores y actrices consagrados en los roles principales.

Netflix ya obtuvo una estatuilla en la categoría más importante de la ceremonia -Mejor Película-, gracias a Roma de Alfonso Cuarón en 2019. Hazaña que tuvo la posibilidad de repetir al año siguiente, postulando a The Irishman de Martin Scorsese e Historia de un Matrimonio de Noah Baumbach en las principales categorías, y Los Dos Papas de Fernando Meirelles en categorías secundarias.

Roma.

En la edición 2021 de los premios de la Academia, la plataforma digital podría tener incluso más posibilidades, lo que va a la carrera de superar el récord de 1937 de Metro Goldwyn Mayer, estudio cinematográfico que tuvo cinco películas de su arsenal nominadas en simultáneo: El Gran Ziegfeld, Libeled Lady, Romeo y Julieta, San Francisco y A Tale of Two Cities.

Por ese entonces, MGM se jactaba no solo de realizar las cintas más populares, sino también de “tener más estrellas que el cielo” al acoger a los mayores rostros de Hollywood. Shirley Temple, Clark Gable, Judy Garland, Spencer Tracy, Katharine Hepburn y muchos otros, eran algunos de los nombres del momento.

Las joyas de Netflix para brillar en los Oscar 2021

Si bien hay cineastas que siguen firmes en su creencia de que la única experiencia cinematográfica es la de los filmes que debutan en los teatros, dada la pandemia de coronavirus a muchos estudios no les quedó más alternativa que recurrir al streaming.

Mank.

Netflix -por supuesto- hizo lo suyo con el estreno de filmes con directores, productores, guionistas y elencos destacados. Lo que, a cinco meses de la temporada de premios, lo posiciona entre los candidatos con mayores posibilidades.

Según detalla Clayton Davis, editor de cine en Variety, Mank de David Fincher y El juicio de los 7 de Chicago de Aaron Sorkin son los candidatos seguros. “Ambas han recibido críticas sólidas y cuentan con muchos de los elementos que normalmente son reconocidos por la Academia. Aproximadamente el 63% de los votantes de la Academia están en las ramas técnicas, y ahí es donde a Mank le irá bien en categorías como fotografía y sonido. Con Los 7 de Chicago, la edición, el guión y los actores ayudarán a impulsarla”.

El Juicio de los 7 de Chicago.

Otro filme que promete ser parte de la nómina es Ma’ Rainey’s Black Bottom, dirigida por George C. Wolfe y protagonizada por Viola Davis como la cantante Ma Rainey y Chadwick Boseman como el trompetista Levee.

Según el análisis del editor de Variety, a la cinta le juega a favor tanto la calidad cinematográfica como el trabajo del difunto actor Chadwick Boseman. “Algunos lo identifican como uno de los dos principales aspirantes a mejor actor (el otro es Anthony Hopkins en El padre)”.

Ma’ Rainey’s Black Bottom

La lista continúa con candidatos más difusos. The Prom, por ejemplo, es señalada como un musical que -si bien abraza la inclusión- “estará en la burbuja hasta que los principales gremios como PGA y SAG nombren sus nominaciones”, dice Davis.

Da 5 Bloods de Spike Lee es considerado “un vehículo fuerte”, pero desde Variety consideran que -dado que debutó en junio de 2020- posteriormente debutaron “nuevos y más brillantes títulos”.

The Midnight Sky, dirigida y protagonizada por George Clooney, podría sumar estatuillas doradas a un actor que ya es un favorito de la Academia con dos premios en su portafolio: Mejor actor de reparto por Syriana (2006) y por coproducir Argo (2012).

The Midnight Sky

Quien fuera una de las estrellas de The Crown en sus primeras dos temporadas -como la Princesa Margaret-, también es un nombre que suena fuerte en la temporada de premios. Pieces of a Woman posiciona a Vanessa Kirby “cerca de la vanguardia de la carrera a mejor actriz”, pero la cinematografía más “compleja” del director Kornél Mundruczó la aleja de los hits de taquilla.

Aunque The Life Ahead -protagonizada por Sophia Loren y dirigida por Edoardo Aponti- ha recibido críticas positivas, sobre todo por el trabajo de la actriz italiana, es mencionada por Variety como uno de los títulos que probablemente serán ignorados por la Academia.

The Life Ahead.

Mismo caso para The White Tiger de Ramin Bahrani y I’m Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman. De acuerdo a la explicación de Clayton Davis, “La Academia no suele elegir películas y actuaciones que sean ‘cerebrales’, ya que pueden ser demasiado nicho para los gustos de AMPAS”.

Si bien este año vio aplazados los estrenos en cine de Black Widow y James Bond: No time to die, se registra una cantidad récord de posibles candidatos a los Oscar 2021, los que vieron la luz gracias a las plataformas digitales como Netflix, Amazon Prime, Disney+, Hulu, Apple TV+ y más.

A medida que Netflix ha adquirido mayor popularidad, y tras su triunfo en los Oscar 2019, el servicio de streaming ha puesto sus esfuerzos creativos y comerciales en potenciar sus cintas originales. Pero no será sino hasta enero de 2021 que sabremos con certeza cuáles son las posibilidades de la plataforma, y recién en abril conocernos a los flagrantes triunfadores.