Nolan en negación por decisión de Warner Bros de debutar sus cintas en HBO MAX: “No le dijeron a nadie”

Christopher Nolan dijo estar “incrédulo” ante la decisión de Warner Bros de debutar sus cintas de 2021 en el streaming de HBO Max en simultáneo con las salas de cine.

“Hay mucha controversia en torno a eso porque no le dijeron a nadie”, dijo el cineasta a ET Online. “Para 2021, tuvieron algunos de los mejores cineastas del mundo, algunas de las estrellas más importantes del mundo que trabajaron durante años en algunos casos en estos proyectos muy cerca de sus corazones, que están destinados a ser grandes experiencias en pantalla. Están destinados a estar disponibles para la mayor audiencia posible”.

“Y ahora están siendo utilizados como ‘líderes en pérdidas’ para el servicio de streaming -para el incipiente servicio de streaming-, sin ninguna consulta. Entonces, hay mucha controversia. Es muy, muy, muy, muy desordenado. Un verdadero cebo y cambio. Esta no es la forma en que tratas a los cineastas, las estrellas y las personas que han dado mucho por estos proyectos. Merecían ser consultados y que se hablara sobre lo que iba a pasar con su trabajo“, añadió Nolan.

Christopher Nolan en la dirección de Dunkirk.

El director tiene un acuerdo con Warner Bros. para una serie de proyectos masivos, incluida su última película, Tenet. Tras ser pospuesta varias veces a causa de la pandemia de Covid-19, el thriller de ciencia ficción se estrenó en Estados Unidos en septiembre.

Nolan también expresó su “frustración” con el acuerdo de Warner Bros en una declaración publicada en The Hollywood Reporter: “Algunos de los cineastas más importantes de nuestra industria y las estrellas de cine más importantes, se fueron a la cama la noche anterior pensando que estaban trabajando para el mejor estudio de cine y se despertaron para descubrir que estaban trabajando para el peor servicio de transmisión”.

“Warner Bros tenía una máquina increíble para hacer que el trabajo de un cineasta saliera en todas partes, tanto en los cines como en el hogar, y lo están desmantelando mientras hablamos. Ni siquiera entienden lo que están perdiendo. Su decisión no tiene sentido económico, y cualquier inversionista de Wall Street puede ver la diferencia entre disrupción y disfunción“, concluyó.

Nolan contra el streaming

Los dichos del cineasta y productor británico no son una sorpresa. A mediados de 2017 dejó más que clara su postura respecto a las cintas creadas por servicios de streaming y/o debutadas en dichas plataformas.

“Lo que ha definido siempre una película es que se vea en un cine. Ni más ni menos. Así que el hecho de que Netflix esté haciendo películas para televisión y que compitan en los Oscar o en el Festival de Cannes sólo significa que utiliza el cine como un arma de promoción”, dijo Christopher Nolan en una entrevista concedida a El Mundo en ese entonces.

Incluso salió al baile el mexicano Alfonso Cuarón, quien un año antes de ganar el Oscar por su cinta de Netflix Roma, dio una conferencia en la Universidad Panamericana de Ciudad de México.

“Claro… y los negros se hicieron para trabajar en los cultivos de algodón”, dijo el cineasta. “A mi manera de ver es un concepto muy reaccionario. Es como decir que el cine tiene que ser mudo y en blanco y negro. El cine y la fotografía se han desarrollado de la mano de la tecnología y yo defiendo que los creadores puedan usar todos los formatos existentes”, sentenció el director de Gravity.

Detrás de escena de Roma.

“Por otro lado es tratar de vivir a completo destiempo, el cine es una expresión creativa que se ha desarrollado. ¿O a caso los pintores tienen que regresar a cavernas a pintar? Eso me parece una miopía total; es cierto que se deben de defender y proteger esos formatos, esas posibilidades, de hecho el arte del graffiti no es más que retomar ese arte de las cavernas, pero la expresión humana no se puede limitar”, explicó en su conferencia en el Zoom In Project de Cannon.

“Creo que hay generaciones pasadas que dejan de ser relevantes porque dejan de comunicarse o sólo lo hacen con personas de su generación y eso me parece profundamente egoísta”, concluyó Cuarón en septiembre de 2017.

Es más, en la última edición de los Oscar, Netflix postuló varias cintas en algunas de las categorías más importantes: Historia de un matrimonio (Noah Baumbach), El Irlandés (Martin Scorsese) y Los Dos Papas (Fernando Meirelles). Pero siempre habrá defensores del formato “tradicional”.

El Irlandés.

En su tiempo, Jean-Luc Godard se opuso al cine digital ya que consideraba que le quitaba exclusividad a los filmes, y Quentin Tarantino amenazó con retirarse por la prevalencia de lo digital por sobre la cinta de 35 mm.