Cómo curar un corazón roto: el documental que incursiona en lo íntimo de los Bee Gees

De origen británico y formación australiana, los hermanos Barry, Maurice y Robin Gibb saltaron a la fama en la década de los 70 con sus temas de melodías disco pop.

Conocidos son los temas “You should be dancing”, “Stayin’ Alive” o “More than a woman”, pero poco se sabe realmente de lo que significaba ser un Gibb y vivir con el reconocimiento del trío de Redcliffe.

El documental How Can You Mend a Broken Heart, dirigido por Frank Marshal y producido por Nigel Sinclair, promete no solo dar a conocer demos inéditos y nuevos testimonios de Barry, el miembro sobreviviente del grupo; también adentra a los espectadores en la dinámica de los hermanos conocidos por el falsete agudo y ritmo pegajoso.

Tras la muerte de Maurice en 2003 y la de Robin en 2012, Barry Gibb es el último Bee Gee con vida. Según la reseña de The Guardian, desde su residencia en Miami, el artista es retratado melancólico, meditativo y feliz al recordar sus glorias pasadas, pero también expresa pesar por la discordia fraternal pasada y la pérdida paulatina de camaradería.

La carrera de los Bee Gees, es mostrada con sus altibajos, incluyendo la variedad de barbas y peinados a lo largo de los años. También se dedica tiempo a su actividad en el estudio, -con el descubrimiento “accidental” de las habilidades de falsete de Barry durante la grabación del álbum Main Course de 1975-.

Y es que How Can You Mend a Broken Heart cuenta con la dirección de quien fue productor de cintas como Indiana Jones, Sexto Sentido y Jurassic World. Además, entre las historias de vida de los Bee Gees, incorpora las palabras de artistas como Eric Clapton, Mark Ronson, Chris Martin y Justin Timberlake.

The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart se estrenará en Reino Unido el 13 de diciembre en Sky y el 14 de diciembre saldrá a la venta en formatos digitales. Un debut que llega cuatro años después que Frank Marshall tuvo la idea de hacer un documental.

“Hace cuatro años, me presentaron a Steve Barnett, quien era el nuevo presidente de Capitol Records. Lo conocí en su oficina y sentía nostalgia por haber estado en ese mismo edificio cuando era adolescente. Mi papá era compositor, arreglista, productor y guitarrista. Pasé mucho tiempo en el Estudio A bajo el escritorio, cuando probablemente se suponía que no debía estar allí. Empezamos a hablar de proyectos y [Steve] mencionó que acababan de adquirir el catálogo de los Bee Gees y yo dije: ‘Vaya, sería un documental increíble’, y aquí estamos. Luego fui y encontré a Nigel porque me encantaba lo que había hecho con el documental de The Beatles (Eight days a week) y necesitaba un productor“, dijo Marshall en conversación con NME.

Mientras Frank Marshall reconoce que no conocía muy bien a los Bee Gees hasta que se estrenó la cinta Saturday Night Fever, Nigel Sinclair se considera fan del conjunto desde que los vio en el show Top of the Pops cuando tenía unos 18 años.

Fue trabajando junto a Barry Gibb y revisando un gran archivo -tanto musical, como de video y escrito- que Marshall y Sinclair fueron descubriendo la intimidad de las figuras que veían como ídolos de los escenarios.

“Ellos tenían esta maravillosa dinámica familiar. Realmente disfrutaban lo que hacían, no era un trabajo para ellos, era lo que amaban hacer. Y cuando te diviertes realmente puedes crear cosas especiales como ellos hicieron”, dijo Marshall.

“En la narración de historias, la forma en que las personas afrontan la adversidad es siempre más interesante que la forma en que afrontan la fama. En 1971, cuando volvieron a estar juntos, pasaron por un período salvaje que truncamos porque lo importante fue que se mantuvieron unidos y la decisión de no darse por vencidos antes de tener su oportunidad en Miami, que fue una decisión basada en hermanos. Se habrían separado, como dice Barry, si no fueran hermanos“, añadió Sinclair en entrevista con NME.

El tema principal de la película son las relaciones conflictivas de los hermanos -siendo Robin y Barry los rivales, y Maurice el intermediario y pacificador-. Un aspecto que se ve complementado por las palabras de Noel Gallagher y Nick Jonas.

“Esos fueron algunos de mis favoritos, para obtener la perspectiva de los hermanos en las bandas. Y creo que fue increíblemente articulado e informativo [y] no se puede obtener de nadie que no sea un hermano que no haya estado en una banda juntos. Como lo que dijo Noel sobre el sonido, no puedes simplemente ir a una tienda y comprarlo: es un sonido único, hermanos cantando juntos”, explicó Frank Marshall.

“Recuerdo que cuando entrevistamos a Noel en Edimburgo, dijo: ‘Puedes comprar una Stratocaster y un amplificador de caja y sonar como Buddy Holly, pero no puedes sonar como los Bee Gees’. No puedes comprar eso. Recuerdo que pensé: ‘Eso estará en la película’. Una de las cosas que descubrimos ... es que el ADN similar en las armonías crea una textura diferente. Si escuchas la forma en que cantan juntos, es un poco diferente de, digamos, Crosby, Stills y Nash, que eran bastante fabulosos pero no tienen esa textura de hermanos”, complementó el productor Nigel Sinclair.