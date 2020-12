Navidad digital: la nutrida agenda de conciertos y ballet de fin de año

El mundialmente famoso ballet Cascanueces, con música de Tchaikovsky sigue siendo, en pandemia, la gran apuesta de fin de año de los grandes escenarios. Sólo que ahora las funciones serán virtuales. Así, el Teatro Municipal de Santiago programó una producción propia de este ballet, con coreografía de Jaime Pinto y escenografía de Pablo Núñez, para una primera función a las 20.00 h del viernes 18 de diciembre en municipal.cl, plataforma donde quedará disponible durante dos semanas.

También la Corporación Cultural de Vitacura apostó por esta gran producción del Ballet de Santiago de Cascanueces; podrá verse desde las 9.00 h de este domingo hasta las 23.59 h del martes 15, en vitacuracultura.cl.

En cambio, el Teatro Municipal de Las Condes optó por un ballet distinto. Transmitirán La Bella durmiente, en la producción de 2016 del Teatro Municipal de Santiago, en tmlascondes.cl (20.00, viernes 18).

El Teatro del Lago programó su propia producción de 2019 del ballet Cascanueces. Foto: Teatro del Lago.

Sí apostará por Cascanueces el Teatro del Lago, pero con su propia producción de 2019, en la versión del coreógrafo Esdras Hernández y con la actuación de dos estrellas del Ballet Nacional de Cuba; Anette Delgado y Dani Hernández, junto a estudiantes de danza de la escuela de las artes del teatro. Se transmite en Teatrodellago.cl (19.00 h, sábado 26). En la misma plataforma, además, programaron un registro del concierto “Valses para Soñar”, a cargo de los músicos del Ensamble Teatro del Lago e invitados, con obras tan conocidas como El Danubio azul, de Johann Strauss hijo, la Marcha Radetzky, de Johann Strauss padre además de 16 Valses de Johannes Brahms (19.00 h, jueves 19).

Nuevas producciones en confinamiento

Lejos de reducirse a reproducciones de grabaciones históricas, la programación de este fin de año es rica en nuevas producciones que se han llevado a cabo en confinamiento.

Así, en el canal de YouTube del Municipal de Santiago, por ejemplo, se liberará una interpretación singular del villancico Llegó Noel que contará con ilustraciones de Diego Urzúa y las voces de la soprano Fernanda Lillo y la mezzosoprano Cecilia Barrientos, más instrumentistas de la Filarmónica de Santiago (martes 15).

Los cantantes de la compañía Ópera Calcetín se graban cantando con títeres hechos de soquetes en sus brazos. En su nueva producción navideña, algunos fondos son diseñados digitalmente y otros se graban in situ, en trenes patrimoniales. Foto: Ópera Calcetín.

En ese mismo canal, se estrenará una nueva producción de la compañía independiente Ópera Calcetín, responsables de la serie La Flauta Mágica y el exótico cajón perdido, adaptación de la ópera de Mozart a la realidad chilena y en castellano por el tenor Alexis Exequiel Sánchez y la contralto Francisca Muñoz. Ahora, con dirección de arte de Sebastián Rodríguez y vestuarios de Catalina Astorga, presentan un especial de Navidad.

Alexis Exequiel Sánchez revela que “es un cuento con villancicos. La abuela de Divanka Divina le avisa que está enferma y que debe visitarla. Como su chofer no puede ir, por la pandemia, la diva decide tomar un tren en la Estación Central y en su viaje conoce a un niño problema”. Actualmente están grabando este episodio, también con calcetines, en locaciones ferroviarias patrimoniales. “Es una Navidad a la chilena, con calor y carritos de churros”, detalla el tenor (12.00 h, domingo 27).

Conciertos remotos y presenciales, pero sin público

Son las dos semanas en que más conciertos se concentran cada año, junto con Semana Santa. A pesar de las restricciones sanitarias, este año también se han programado nuevos conciertos, realizados ahora mismo, en confinamiento, y con estrictos protocolos.

Es el caso del Concierto de Navidad UC. El reconocido director sueco Ola Rudner viajó especialmente desde Austria para trabajar con la Orquesta Académica y el Coro de Cámara UC en un programa de profunda espiritualidad. Han ensayado desde el miércoles en el Campus Oriente junto a la soprano Claudia Pereira, el tenor Rodrigo del Pozo y el barítono Patricio Sabaté, para presentar la Misa N° 2 de Schubert. Contrastarán esta obra ícono del Romanticismo con la Serenata Notturna de Mozart, que Rudner dirigirá desde el violín, y con Fratres de Arvo Pärt.

Olda Rudner vino a Chile especialmente para trabajar con los profesores del Instituto de Música UC, en el Concierto de Navidad que se transmitirá este lunes. Foto: IMUC.

Rudner destaca que la Misa de Schubert es “una obra temprana y extremadamente hermosa e íntima. Podemos interpretarla porque se requiere una orquesta muy pequeña”, y que la obra de Pärt es “mística, mágica e hipnótica”. El concierto se transmitirá en Musica.uc.cl (20.00 h, lunes 14).

También la Camerata UNAB, que dirige Santiago Meza se reunirá presencialmente para ofrecer el Concierto de Navidad 2020 de esa universidad, en el frontis de la Casona de Las Condes, y lo transmitirán en live streaming. Interpretarán el Concerto Grosso Op.3 N°8 de Vivaldi y la Suite Orquestal N°1 de Bach, además de villancicos como Adeste Fideles, El primer Noel, El Mensaje de los Ángeles, Jingle Bells y, por supuesto, Noche de Paz. En cultura.unab.cl, con inscripción previa (20.00 h, miércoles 16).

Imagen de archivo de la Camerata UNAB en un Concierto de Navidad previo. Este año actuarán al aire libre y esa presentación se transmitirá en live streaming, el miércoles 16. Foto: UNAB.

La Corporación Cultural de Vitacura, en tanto, ofrecerá en streaming su tradicional concierto “Voces de Vitacura”. Este año, se tuvo que grabar, por la pandemia, de manera que los más de cien vecinos coristas fueron divididos en grupos, para mayor seguridad, hace algunas semanas. Con la dirección de Felipe Ramos Taky, interpretan selecciones del oratorio El Mesías, arias de Verdi y canciones tradicionales como Venid fieles todos y Gloria Cantad, además de Taco y punta, de Mazapán y villancicos. Se transmite en las cuentas de Facebook y YouTube de Vitacura Cultura (21.00 h, miércoles 23).

La Usach no tiene una, sino dos propuestas desarrolladas en confinamiento y que se estrenan este fin de año a través de Stgo TV, en la señal digital 50.1 y santiagotelevision.cl. Son dos conciertos que fueron grabados en su Teatro Aula Magna, y que incluyen make in off y entrevistas que guían al público. El Coro Madrigalista de la Usach, que dirige Rodrigo Díaz, estrena el concierto digital “Schubertiadas”, con obras vocales claves, tanto de Schubert como de Schumann y Mendelssohn (22.00 h, miércoles 23; 23.00 h, sábado 26).

El Coro Madrigalista Usach grabó su concierto digital "Schubertiadas" con todas las medidas de bioseguridad, en el Aula Magna Usach. Se transmite el 23 de diciembre. Foto: Extensión USach.

La Orquesta Clásica Usach, en tanto, con la dirección de Nicolas Rauss y la actuación solista de la soprano Tabita Martínez, estrenan una interesante versión del aria Papillon inconstant de la ópera ballet Las Indias Galantes, de Rameau, cuya partitura fue intervenida por Jorge Pepi-Alos. El programa se completa con el poema sinfónico En saga de Sibelius (22.00 h, 30 de diciembre; 23.00 h, 2 de enero).

Con distancia física, mascarillas y paneles especiales se grabó el concierto digital Sibelius & Rameau, con la Orquesta Usach, la soprano Tabita Martínez y la dirección de Nicolas Rauss. Foto: Extensión Usach.

Igualmente, la Orquesta de Cámara de Chile ha preparado nuevos contenidos para este fin de año, aunque de manera remota, tal como han trabajado permanentemente todo el año. Son tres cápsulas, que se liberarán en sus cuentas de Facebook, Instagram y YouTube. Dos se dedican a Haendel. Del Oratorio El Mesías, la sección de cuerdas interpreta la Sinfonía Pastoral, y la orquesta completa aborda Alla Hornpipe de la Música del Agua (lunes 14 y jueves 17 respectivamente). Asimismo, la sección de bronces preparó una suite de villancicos navideños que incluye Christmas Tree y Jingle Bells (lunes 21).

La Orquesta de Cámara de Chile ha ofrecido en pandemia ciclos mensuales temáticos de interpretaciones remotas. En diciembre se dedican a Haendel y a villancicos. Foto: MINCAP.

La Orquesta Sinfónica y el Coro Universidad de Concepción, que también han trabajado todo el año en forma remota, estrenan una “Suite Navideña”; con arreglos de Fernando Ortiz de cinco canciones del folclor tradicional chileno: Buenas Noches Mariquita, Huachitorito, Señora doña María, Quiquiriquí-Cocorocó y Buenas noches San José. En corcudec.cl y en sus redes sociales (21.00 h, miércoles 23).

La Corporación Cultural de Las Condes programó tres presentaciones; dos de ellas fueron grabadas en estos días en sus jardines. Primero, un Concierto de Navidad con el pianista Roberto Bravo, la violinista Montserrat Prieto y la cantante Andrea Cárdenas, junto al coro Deo Gracias, que dirige Paola Zamora, y que recorrerá un amplio repertorio, desde Bach y Tchaikovsky hasta música de cine y villancicos (20.00 h, sábado 19). Luego, un recital de bouzuki y piano, en el cual Alexandros Tefarikis, y Jasper Huysentruyt presentan su disco Aspro (12.00 h, viernes 25).

Roberto Bravo, Andrea Cárdenas y Montserrat Prieto graban en estos días su Concierto de Navidad con el coro Deo Gracias, al aire libre, en el Centro Cultural Las Condes. Foto: CCLC.

Ambos se transmitirán en Culturallascondes.cl, plataforma donde se sumará un registro de Horacio Saavedra y conjunto en temas populares como Feliz Navidad de José Feliciano y villancicos (20.00 h, miércoles 23).