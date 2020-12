La Jauría completa elenco de segunda temporada y es elegida entre lo mejor del año por Variety

En otro momento de la ficción chilena es probable que el ruido en torno a La jauría se hubiese iniciado y se hubiese apagado con la emisión de su primer y su último capítulo en televisión abierta.

En la era de las plataformas globales, ese escenario no podría ser más distinto. Siendo una producción de participación mayoritariamente chilena –coproducida por Fábula y Fremantle, en asociación con la argentina Kapow, además de ganadora del fondo CNTV– terminó convertida a mitad de año en la primera serie local del streaming, con su estreno en Amazon Prime Video. Luego, en noviembre, fue emitida durante tres semanas con buen rating por TVN.

De vuelta al streaming, a inicios de mes asomó por primera vez en Estados Unidos en otro servicio: HBO Max, la plataforma del canal de cable que se expandirá por el mundo a partir de 2021 y que en julio ya había sumado a Prófugos, la primera serie internacional de Fábula.

Tras quedar disponibles sus ocho capítulos en el servicio que alberga desde Game of thrones a Los Soprano, La jauría consigue aparecer entre las 15 mejores series internacionales del medio especializado Variety. Una revisión a un 2020 en que “las series internacionales tuvieron un impacto sin precedentes”, señala el portal.

La historia protagonizada por Daniela Vega y Antonia Zegers comparte en el listado junto a títulos como la británica Normal people, las españolas Patria y Veneno, y We are who we are, dirigida por el italiano Luca Guadagnino y también con participación de Fremantle.

Antes, en la cuarta edición de los Produ Awards, que distinguen las mejores producciones latinoamericanas, La jauría había ganado los premios a Mejor serie y Mejor director (Lucía Puenzo). A su palmarés también añadió en noviembre el máximo galardón en el certamen alemán Seriencamp Festival.

Las nuevas caras de la serie

Ambientada nuevamente en Santiago, la segunda temporada se reencontrará con Olivia Fernández (Zegers), Elisa Murillo (Vega) y Carla Farías (María Gracia Omegna), las policías detrás del caso de una joven líder feminista de un colegio que es secuestrada y violada en los primeros episodios.

Ya en grabaciones desde hace un mes y medio, el nuevo ciclo traslada su historia a un Chile posterior al estallido social y repite a la mayor parte de su extenso elenco, dándole mayor relevancia a nombres como Luis Gnecco y Claudia Di Girolamo. Pero, como adelantó Culto, la continuación de la trama también contará con caras nuevas, entre ellas Paulina García y Giannina Fruttero (Ema, Ramona).

La producción en sus ocho nuevos capítulos también suma al actor Simón Pesutic, en su primera incursión en una serie de televisión. Ese es también el caso de la actriz Marcela Salinas, protagonista de Estado vegetal, el elogiado monólogo escrito y dirigido por Manuela Infante, que tendrá un papel de peso en este segundo ciclo.

La adición de Antonia Larraín es otra de las novedades de la serie. La comunicadora y modelo, con estudios de actuación, se integra al elenco juvenil que lideran Paula Luchsinger, Mariana Di Girolamo y Antonia Giesen, además de Fruttero.

En sus primeras seis semanas de rodaje (primero bajo la dirección de Lucía Puenzo, hoy de Nicolás Puenzo y más adelante será el turno de Marialy Rivas y Sergio Castro), la producción se ha desplazado por Santiago y la Quinta Región, pero ese es sólo el inicio: en parte por el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios, las grabaciones serán más extensas que las de su primera temporada.