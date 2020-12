De Friends a Gambito de Dama: las series que me ayudaron a soportar el 2020

How To with John Wilson (HBO)

Damon Lindelof, productor de series como Watchmen y Lost, define esta entrega como “el remedio perfecto para el 2020” que le proporcionó “una saludable ayuda de lo que desesperadamente más necesitaba: absurdo, belleza y sobre todo, esperanza”. En la ficción, el documentalista John Wilson recorre las calles de Nueva York para filmar escenas sobre distintas temáticas, las cuales varían según las personas con las que se encuentra y las experiencias que vive en el camino.

“Hizo una media hora verdaderamente única sobre los aparentemente mundanos, pero en última instancia, profundos aspectos de la vida cotidiana. Reí, lloré y me enamoré de mi ciudad natal una y otra vez”, dice Liz Feldman, creador de Dead to Me, mientras que Charles Rogers de Search Party agrega que “sus pequeñas observaciones me recuerdan que la vida siempre es absurda, con o sin máscaras, y algo de eso se siente como un alivio”.

The Queen’s Gambit (Netflix)

Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) es una joven proveniente de un orfanato que busca convertirse en la mejor jugadora de ajedrez, mientras enfrenta problemas emocionales y adicción a las drogas y el alcohol. Esta historia, ambientada a mediados de la década del 50 e inspirada en la novela homónima de Walter Tevis, fue la favorita de Kenya Harris —responsable de Black-ish—, quien se refiere a ella como “todo lo que quería ver un show al mismo tiempo, se sentía como ver una película de acción con ajedrez y un filme porno sin sexo”.

John Wells, el hombre a cargo de Shameless, añade: “El programa fue fantástico, tengo amigos en The Crown y acabamos de terminarlo. Ser capaces de ponernos en mundos específicos durante un tiempo ha sido tremendamente beneficioso para todos en medio de esta crisis y el peaje emocional y mental que está tomando”. Mientras que Julie Plec de The Girl on the Bus sentencia que “es precioso, emotivo e inspirador. Que alguien revise al diseñador de producción para ver si sobrevivieron al trabajo”.

Pen15 (Hulu)

Las actrices Maya Erskine y Anna Konkle interpretan a versiones adolescentes de sí mismas en una comedia, en la que ambas tienen 13 años, son compañeras de escuela y deben enfrentarse a diversas problemáticas asociadas a la pubertad. “Podría ser la única opinión en la que mi hija de esa edad y yo hemos estado de acuerdo durante la pandemia”, dice David Benioff, conocido por crear Game of Thrones junto a D.B. Weiss.

Succession (HBO)

La familia Roy es dueña de un conglomerado de medios de comunicación conocido como Waystar RoyCo, pero cuando el patriarca del clan experimenta problemas de salud, sus cuatro hijos empiezan a competir por el liderazgo de la compañía. Liz Tigelaar, creadora de Little Fires Everywhere y Life Unexpected, asegura que la vio cuando inició la pandemia, debido a que “encontré reconfortante ver algo más loco, tenso y épico que lo que estábamos viviendo en nuestra rutina”.

Sex Education (Netflix)

Otis Milburn (Asa Butterfield) es un adolescente que asiste a la escuela secundaria y es hijo de una terapeuta sexual. Luego de ayudar a un compañero de estudios con su ansiedad relacionada al sexo, inicia un negocio de asesoramiento junto a una amiga, a través del cual entregan consejos para lidiar con los problemas de este tipo. El responsable de Schitt’s Creek, Dan Levy, manifiesta que “es el programa sobre la madurez que desearía haber tenido al crecer”.

Murder, She Wrote (CBS)

J. B. Fletcher (Angela Lansbury) es una profesora de inglés que, después de jubilarse y enfrentar la muerte de su esposo, inicia una carrera como escritora de novelas de misterio. La creadora de Power, Courtney Kemp, posiciona esta obra como su favorita mientras duró el confinamiento, “me ha salvado la vida, cuando escucho el tema musical soy como el perro de Pavlov, me relajo inmediatamente”, declara, “está aquí para hacerlo bien, siempre lo hace en 48 minutos o menos”.

Bonus Family (Netflix)

Lisa (Vera Vitali) y Patrik (Erik Johansson) son una pareja que acaba de empezar una relación tras divorciarse de sus excónyuges. Tanto él como ella tienen hijos de 10 años que nacieron en sus matrimonios anteriores, mientras que esta última también tiene una hija adolescente. La trama de la serie se centra en los problemas que tienen con sus ex y las complicaciones que tienen los jóvenes para adaptarse a la nueva situación familiar. El responsable de Away, Jason Katims, asegura: “Me dejé llevar por ella, me enamoré de cada personaje defectuoso y pronto mi esposa y yo sentimos que nuestras vidas pandémicas habían recibido a un montón de nuevos amigos”.

Nathan For You (Comedy Central)

El comediante Nathan Fielder se interpreta a sí mismo en la parodia de un docureality estadounidense, en el que asume la postura de un asesor financiero e intenta ayudar a empresas que están al borde de la quiebra, a través de peculiares estrategias comerciales. “Esta y I May Destroy You fueron los opuestos extremos de la experiencia humana que me ayudaron a entender a la gente y al 2020 en su totalidad”, comenta Ramy Youssef, creador de Ramy.

The Great British Bake Off (Channel 4)

Un grupo de cocineros amateur compiten por conseguir el título de mejor pastelero de Reino Unido, a través de desafíos que deben enfrentar mientras están todos juntos durante el rodaje. Para Michelle King de The Good Fight, “hizo más para reforzar mi salud mental en 2020 de lo que es estrictamente sensato. Lo único importante era quién podía crear el perfecto Plum Pudding, no había ni política ni pandemias en la tienda, solo el ocasional pan quemado y alguien que expresaba educadamente sus arrepentimientos”. Por su parte, Steven Canals de Pose agrega que “la camaradería de los concursantes hizo de esta deliciosa serie exactamente lo que necesitaba para recordar nuestra humanidad compartida”.

Lovecraft Country (HBO)

En medio de la época de segregación racial en Estados Unidos a mediados de siglo XX, Atticus Freeman (Jonathan Majors), un joven afroamericano que sirvió en la guerra de Corea, emprende un viaje en búsqueda de su padre desaparecido, en medio de un escenario dominado por el terror y la ciencia ficción. Loren Bouchard, creador de la animación Bob’s Burgers, declara que “definitivamente se siente como el programa más 2020 que he visto y lo aprecio más cada semana. Fue como un sueño aterrador que quieres tener de nuevo porque sabes que tiene un significado”.

Black Sails (Starz)

Esta obra se sitúa en 1715 y relata la historia de un grupo de piratas que buscan asaltar un galeón español que transporta una fortuna en monedas de oro. “La redescubrí durante el verano mientras estaba en cuarentena y anhelaba aventuras. Vi la primera temporada cuando se emitió originalmente y pensé que era un poco de diversión pirata, mientras que el resto de ella, es una meditación en capas y subversiva sobre la libertad de la tiranía, la amistad, y el costo de hacer la guerra por tus ideales. Fue el perfecto escape que me invitó a la reflexión”, dice Misha Green, responsable de Lovecraft Country.

Normal People (Hulu)

La trama se basa en la novela homónima que Sally Rooney publicó en 2018 y cuenta la historia de amor entre dos jóvenes irlandeses que mantienen una relación desde que están en el colegio, a pesar de que Conell Waldron (Paul Mescal) es un atleta popular y Marianne Sheridan (Daisy Edgar-Jones) no tiene muchas amistades y debe lidiar con problemas familiares. “Me sacudió esta simple, pero profunda historia de primer amor. No estaba preparado para lo mucho que necesitaba alimentarme de una historia verdadera, seria, angustiosa y poco cínica sobre el amor puro. Era la medicina exacta que necesitaba mientras el mundo se caía a pedazos fuera de mi puerta”, comenta Tanya Saracho, creadora de Vida, mientras que Chris Mundy de Ozark agrega que “definitivamente ayudó a hacer el 2020 más soportable”.

The Crown (Netflix)

Este drama histórico se centra en la historia de la Reina Isabel Il, desde sus rivalidades políticas hasta los sucesos que marcaron la segunda mitad del siglo XX. Greg Berlanti de You, la define así: “Se trata de la firmeza frente a los grandes cambios y de prevalecer mientras el mar y el tiempo corren. Me recordó que siempre hay tumultos y que la mejor manera de superarlos es doblando los valores propios y los de la gente cercana”.

I May Destroy You (HBO)

Una joven escritora goza de éxito emergente en la industria literaria y es considerada como una persona influyente por los pares de su generación, pero toda su perspectiva sobre la vida cambia radicalmente cuando es drogada y agredida sexualmente en un club nocturno. A partir de ahí, inicia un proceso de introspección y cuestionamiento en torno a los aspectos que la rodean. “Fue una terapia que nunca supe que necesitaba. Me obligó a ser más intrépida en mi propio trabajo. Me dio algo que esperar. Me dio algo para reflexionar. Me dio un sentido de orgullo. Me salvó”, comenta la responsable de The Chi, Lena Waithe.

Baited (Instagram)

La comediante afroamericana, Ziwe Fumudoh, ofrece un programa de entrevistas en su cuenta de la red social, en el que abarca temas relacionados a las etnias y el racismo en la sociedad. Alena Smith, creadora de Dickinson, afirma: “Este fue el espectáculo que me ayudó a pasar el 2020. Ella fija su mirada traviesa en sus incómodos invitados blancos y les hace preguntas importantes como ‘¿cuántos amigos negros tienes?’”.

Schitt’s Creek (Pop TV)

Johnny Rose (Eugene Levy) es un millonario que pierde todo su dinero, por lo que su esposa —una estrella de telenovelas— y sus dos hijos deben abandonar el lujoso estilo de vida que mantenían hasta ese entonces. De esta manera, la familia debe concentrarse en reconstruir su imperio a través de una ciudad rural que compraron a modo de broma en los años noventa. “La compleja y finalmente hermosa humanidad se combina con la risa en voz alta, el profundo romance y un increíble trabajo de personajes”, declara la responsable de Grey’s Anatomy, Krista Vernoff, “es un alimento reconfortante para mi alma”.

Classic Albums (Amazon)

“Los compositores, bandas, ingenieros y productores detrás de grandes como Steely Dan, Fleetwood Mac, Pink Floyd y Elton John, nos llevan a la escritura, grabación y mezcla de cada canción de sus álbumes más icónicos”, comenta el creador de The Comey Rule, Billy Ray, “fue especialmente útil en los días que rodeaban las elecciones, cuando 100 personas me llamaban para decirme: ¿Vamos a perder la maldita Arizona? No es un mal momento para hacer una inmersión profunda en ‘Candle In The Wind’”.

Cheer (Netflix)

La producción Greg Whiteley se encarga de filmar por un año al equipo de porristas de Navarro College Bulldogs de Corsicana (Texas), para así mostrar cómo fue la preparación física y mental de las jóvenes en su objetivo de participar en la competencia nacional de Daytona Beach. “Me hizo recordar mis días en esa disciplina y me trajo gratos recuerdos de los tiempos en los que solo pensaba en ser parte de un equipo. La alegría me enseñó que a pesar de todo, puedes caer y subir a la cima de tu pirámide personal y ganar”, reflexiona Katori Hall de P-Valley.

The Great (Hulu)

En esta serie histórica de carácter ficticio, Elle Fanning interpreta a Catalina La Grande en su carrera para convertirse en la emperatriz de Rusia y ser la soberana más longeva en la historia del territorio; pero junto con ello, debe planificar el asesinato de su violento esposo: Pedro III (Nicholas Hoult). D.B. Weiss, creador de Game of Thrones es enfático: “Realmente la disfruté. Grandes actuaciones, escritura, dirección, cámara y diseño”.

The West Wing (NBC)

Esta entrega ficticia se centra en la administración demócrata de Josiah Bartlet (Martin Sheen) y las gestiones y problemáticas que tiene durante su mandato en la Casa Blanca. “Me gusta esa mirada sentimentalista mientras veo la televisión. Ver a alguien como Aaron Sorkin llenar tantas palabras en 60 minutos con seres humanos hablándolas es emocionante para mí. Es un himno a lo que es ser escritor”, dice Peter Moffat de Your Honor.

The Last Dance (Netflix)

La serie documental retrata la temporada 1997-1998 de los Chicago Bulls, la cual se sitúa en los últimos partidos de una leyenda como Michael Jordan antes de su retiro de las canchas de baloncesto. “Fue contada por expertos y la elección de la música fue acertada. Me hizo extrañar los 90, los deportes, mi juventud y el impacto de Jordan en todas esas aristas”, comenta Josh Schwartz, responsable de Gossip Girl.

Por su parte, Robert King de The Good Fight añade: “Es espectacular, con una estructura complicada, pero todo manejado con gran estilo y facilidad. Uno de los únicos momentos destacados del 2020”.

Escape to the Country (BBC)

“Las historias de los británicos buscando casas de pueblo dolorosamente pintorescas tiene el nivel perfecto de apuestas para mí en estos días. Estoy listo para una tensa discusión sobre los corrales y los muros de los jardines, ¿algo más que eso? No, gracias. La vida ya es demasiado arriesgada”, cuenta Bruce Miller de The Handmaid’s Tale, quien después sentencia que el programa “me ha ayudado a sobrevivir en 2020”.

Marvel (Disney +)

A diferencia del resto de los entrevistados a los que accedió The Hollywood Reporter, Mike Royce —creador de One Day At A Time— seleccionó el compilado de las películas de superhéroes que pueden encontrarse en la plataforma de Disney: “Admiro la habilidad de narración, pero más allá de eso, simplemente me encanta ver cómo una mala persona que hizo algo malo es golpeada por una buena persona. La vida no siempre es así, pero los cómics sí, así que gracias”.

Cobra Kai (Netflix)

La serie se sitúa tres décadas después de lo acontecido en Karate Kid (1984) y sigue a Johnny Lawrence (William Zabka) y Daniel LaRusso (Ralph Macchio), quienes reviven sus conflictos del pasado a través de las artes marciales. “Fue genial, porque podíamos verlo con la familia entera. Los niños aprendieron muchas palabras nuevas de Johnny y fue una divertida toma de nostalgia”, declara David Mandel, responsable de Veep.

The Magicians (Syfy)

La trama se basa en la novela homónima de Lev Grossman y cuenta la historia de Quentin Coldwater (Jason Ralph), un joven que se inscribe en una universidad para ser entrenado como mago, mientras tanto, su amiga Julia Wicker (Stella Maeve) no es aceptada en la institución, por lo que busca lugares alternativos en donde pueda aprender sobre magia. Jeff Schaffer de Curb Your Enthusiasm comenta: “Este programa se las arregla para revolotear entre los chistes de la cultura pop, las dinámicas de personajes siempre cambiantes, la acción y a veces los números musicales con una habilidad tan casual que le doy mi mayor honor. Cuando lo veo, no sólo disfruto, estoy celoso”.

Home (Apple TV+)

Esta serie documental explora la arquitectura de algunas de las casas más originales del mundo. “Necesitaba que se me recordara que hay creadores con visión de futuro por todas partes, quienes canalizan su insatisfacción en el mundo con la construcción de cosas bellas y útiles que son suaves con el planeta. No voy a mentir, ahora estoy bastante obsesionado con la idea de construir un hogar dentro de un invernadero”, comenta Sera Gamble de The Magicians.

Night On Earth (Netflix)

La producción sigue las rutinas de diversos animales que se encuentran activos durante la noche, a través de tomas artísticas y luces leves que iluminan el entorno. El responsable de The Act, Nick Antosca, la define como “preciosa, transportadora y divertida. Muestra un material hipnótico de leopardos en Mumbai”.

Lodge 49 (AMC)

Un exsurfista enfrenta la muerte de su padre, el hundimiento de su negocio familiar y la pérdida de las comodidades que tenía anteriormente, pero a pesar de todo, trata de mantener una actitud positiva, para después unirse a una legión que le ofrece conocimientos alquímicos. “No podía predecir su próximo movimiento de ninguna manera. Conocía y amaba a cada personaje por sus defectos, sueños frustrados, lealtad y sentido de comunidad para permanecer unidos con tanta desesperación y gracia. Gracias Jim Gavin por un poco de comida caliente y reconfortante en un año muy frío”, expresa Alex Kurtzman, creador de Star Trek.

Alone (History)

Esta serie autodocumentada sigue a diversos individuos que tratan de sobrevivir en la naturaleza por la mayor cantidad de tiempo posible. Si bien, tienen derecho a chequeos médicos, cada uno de ellos se encuentra aislado de otros seres humanos, mientras que pueden retirarse en cualquier momento si lo estiman conveniente. Dan Goor de Brooklyn Nine-Nine opina que “es el mayor espectáculo jamás hecho. Las apuestas son de vida y muerte, los personajes son convincentes, la edición es divertidísima, y hay glotones, ¡verdaderos glotones de mierda!”.

Brooklyn Nine-Nine (Netflix)

Un grupo de detectives de una comisaría de Nueva York se enfrentan a los criminales de Brooklyn, en capítulos que destacan por su tono humorístico. “La vi con mis chicos y nos reímos juntos como una banda de idiotas”, asegura Bill Lawrence, a cargo de Ted Lasso.

Ted Lasso (Apple TV+)

Jason Sudeikis interpreta a un entrenador de fútbol americano que es contratado para liderar a uno de los equipos más prestigiosos del soccer británico, el ficticio AFC Richmond, a pesar de que inicialmente ni siquiera sabe las reglas del juego. David Hudgins de FBI: Most Wanted, dice que es “tonta, lista y sincera, exactamente lo que necesitamos en nuestra casa un viernes por la noche, después de una larga semana de cuarentena”.

The Big Bang Theory (Warner)

Leonard se muda a Pasadena con el objetivo de ejercer su trabajo como científico en el Instituto de Tecnología de California. Ahí le arrienda una habitación a su colega Sheldon (Jim Parsons), un personaje que le impone una serie de restricciones y con quien más tarde forma una amistad junto a un grupo de fanáticos de las ciencias y las historietas y las películas de ficción. Con el tiempo, inicia una relación amorosa con Penny (Kaley Cuoco), la atractiva vecina desde quien se sintió atraído desde un inicio. “A medida que la pandemia avanzaba, nuestra familia recurrió a esta producción, la cual está brillantemente escrita y actuada y no provoca ansiedad de ninguna manera”, dice Warren Light de Law & Order: SVU.

Arvingerne: The Legacy (DR)

Este programa danés de televisión cuenta la historia de los hermanos Grønnegaard, quienes después de la muerte de su madre deben enfrentarse a una serie de conflictos en torno a su herencia. “Es un absorbente drama familiar, bellamente actuado y con una trama sorprendente, es lo último en escapismo”, comenta Stephanie Savage de Gossip Girl.

Insecure (HBO)

Issa (Issa Rae) y Molly (Yvonne Orji) han sido mejores amigas desde que eran estudiantes en la Universidad de Stanford. La primera trabaja en una empresa sin fines de lucro que ayuda a jóvenes negros en la escuela, mientras qe también tiene una relación amorosa con Lawrence (Jay Ellis). Por su parte, la segunda es una abogada corporativa que goza de gran éxito, pero presenta problemas para relacionarse con hombres. La trama se centra en las vidas de ambas mujeres afroamericanas y la forma en que estas se vinculan con los problemas de discriminación en Estados Unidos. “Me ayudó a sobrevivir al 2020, ya que alimentó mi alma”, asegura Dee Harris-Lawrence, responsable de Davis Makes Man.

What We Do in the Shadows (FX)

La adaptación televisiva de la película homónima —producida por Taika Waititi— abarca tanto la comedia como el terror y sigue a un grupo de vampiros que han vivido juntos durante siglos en una residencia de Wellington, Nueva Zelanda. Shawn Ryan, el hombre a cargo de S.W.A.T. manifiesta: “Me sorprendió lo original, divertida e incisiva que era. Durante dos meses un episodio se convirtió en el siguiente y después convencí a mi esposa y a mi hijo de que la vieran, a ambos les encantó. Intenté no ver demasiados capítulos seguidos, no quería despedirme demasiado rápido”.

Friends (Warner)

Tal como su nombre lo dice, esta comedia sigue a un grupo de amigos que viven en Manhattan (Nueva York) y protagonizan aventuras en conjunto, las cuales involucran desde fracasos laborales hasta problemas en sus relaciones amorosas. Según una encuesta que realizó The Hollywood Reporter a expertos, esta es la mejor serie de la historia, mientras que Patrick Macmanus —responsable de Dr. Death— relata que “en esos primeros y debilitantes días tratando de ‘lograrlo’ en Hollywood, siempre recurrí al programa, generalmente a altas horas de la noche tras un turno en cualquier bar que tuviera la amabilidad de apoyarme. Volví a verla con mi esposa y nuestros hijos en los primeros días de la pandemia y ahora, en diciembre, ellos nos ganan en una gran cantidad de trivias sobre Friends. Supongo que eso es una victoria menor para nosotros”.

CNN

La encargada de The Daily Show with Trevor Noah, Jen Flanz, asegura que dedicó la mayor parte de su tiempo libre viendo en el canal estadounidense: “No sé si me ayudó a sobrevivir o si casi me mata. Vi a Anderson, Cuomo, Lemon, Bash, Wolf, Gupta, literalmente todo, aunque con breves oasis de cada versión de Drag Race. Cuando estaba ansiosa por sentir algún sentimiento alternativo por mi cuenta, me dirigía a las reinas para hacerme sonreír”.

Kingdom (Netflix)

Este drama surcoreano se ambienta en la época de la dinastía Joseon y cuenta la historia del príncipe heredero Lee Chang, quien se enfrenta a una plaga de zombies que atacan a la población. “Tiene una crisis de sucesión, un virus que se propaga y una máquina política corrupta que niega su existencia para mantenerse en el poder. El gobernante legítimo se asocia con un profesional de la salud local y dirigen un levantamiento popular para contener el virus, resolver la crisis de sucesión y restaurar la paz en el reino. Relájate, es un programa de televisión”, dice Eric Newman, uno de los creadores de Narcos.

I’ll Be Gone in the Dark (HBO)

La serie documental sigue a la escritora Michelle McNamara en su objetivo de investigar y publicar un libro sobre Joseph DeAngelo Jr., también conocido como el asesino de Golden State por sus crímenes en las décadas del 70 y 80. “La vida de McNamara, su legado y su tenaz búsqueda de luz y justicia durante una plaga de oscuridad, golpeó con fuerza este año. Sus palabras y heroísmo permanecerán conmigo para siempre, así como la línea más poderosa que he escuchado en años: ‘Díselo a la luz del sol’”, expresa David Weil, responsable de Hunters.

Dark (Netflix)

La producción alemana sigue la historia de cuatro familias de Winden, un pueblo en el que la desaparición de dos niños recuerda a las hazañas ocurridas en 1986. A partir de ahí, se inicia una trama que involucra viajes en el tiempo y numerosos misterios por resolver. “Se despliega brillantemente una y otra vez. Es una inmersión profunda en muchos de mis temas favoritos: dualidad entre luz y sombra, la naturaleza cíclica del universo, y los fines a los que vamos por amor. Me enganchó en sus tres temporadas”.

Sex and the City (HBO)

Esta serie protagonizada por Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon y Kim Cattrall, cuenta la historia de un grupo de cuatro amigas que viven en la ciudad de Nueva York y viven una serie de situaciones que cuestionan el rol de la mujer en la sociedad. “Me he apoyado en el programa, como suelo hacer en tiempos de crisis. Estas mujeres me son muy queridas y ahora que he alcanzado su edad, me identifico con ellas más que nunca y siento que tengo un sabio consejo que darles, si tan solo pudieran oírme gritar ‘¡sé lo que vales!’ a través de la pantalla plana. Pero aunque pudieran, no me escucharían. Es una lección que deben aprender por sí mismas”.