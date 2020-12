Parásitos y topos: el mejor cine del 2020

Parasite

El rostro de Kim Ki-taek (Song Kang-ho) vestido de piel roja para agradar al malcriado hijo menor de su patrón es la postal del oprobio en Parasite. Es el precio a pagar por infiltrarse en una casa acomodada de Seúl (Corea del Sur), donde él, su esposa y sus dos hijos ingresan a trabajar fingiendo no tener ninguna relación entre sí. El es el chofer, su mujer es la empleada, su muchacho las hace de profesor de inglés de la hija mayor y la hermana de éste brinda clases de arte al menor de los vástagos Park. Es una estrategia mañosa para usurpar las bondades de la buena vida de un empresario y olvidarse del mal pasar en las cloacas de un país que sigue siendo modelo de desarrollo. Parasite es el séptimo largometraje del surcoreano Bong Joon-ho, un director con talento, humor e ingenio de sobra y del que en Chile se conocía su cinta en inglés Okja (2017). A lo mejor no es su mejor creación, pero no es hora de relativizar los méritos de un cineasta que con la mitad en el estanque de la bencina de la creatividad llega más lejos que muchos. Ganó el Oscar a Mejor película 2020. Obtuvo 12 votos.

El Agente Topo

El documental El agente topo es el retrato de un señor de 83 años enviado por un investigador privado a escudriñar si las cosas funcionan bien o no en un hogar de ancianos. Pero Sergio Chamy deja de lado sus tareas detectivescas y prefiere charlar con la mujer más locuaz del lugar o consolar a una residente que agoniza de soledad. Es difícil saber cómo se las arregla la directora chilena Maite Alberdi para que al mismo tiempo sus películas tengan una función curativa, sanitaria, medicinal: hacen bien al cuerpo y al espíritu. Recibió 11 preferencias.

Mank

En fin, Mank fue probablemente la película más esperada del año y la que más cara de premio tiene (o tal vez tenía) hasta el momento de su estreno. Es impecable como todo lo de David Fincher, un director tan minucioso que no falla en nada salvo en lo que pueden fallar las cosas perfectas: el alma. Fincher, de hecho, ha tenido alma en Zodíaco, pero acá lo que más hay es la intención de tributar a Herman Mankiewicz (Gary Oldman), el bufonesco guionista mejor pagado de Hollywood que escribió Ciudadano Kane junto a Orson Welles. Un pulcro y perfecto homenaje. 7 votos.

Richard Jewell

Clint Eastwood tiene 90 años y hace una película cada uno o dos. Por razones pandémicas habrá que esperar algo más para la que viene, pero tampoco será demasiados: el director-actor es un maestro de la austeridad presupuestaria, filma rápido, adapta guiones de terceros y hace su trabajo como quien va a la oficina todos los días. En el mejor sentido. Es decir, no se toma demasiado en serio, no agoniza con delirios de artista y hace lo que mejor sabe hacer. Eastwood cuenta acá el caso real de Richard Jewell (Paul Walter Hauser), guardia durante los Juegos Olímpicos de Atlanta en 2016 y que debido a la poco prolija cobertura de un diario local se transforma en el principal sospechoso del atentado que afectó al evento. Es un inocente, pero el mundo no lo cree. Peor: Jewell ni siquiera es un pistolero como Eastwood y tiene todo en contra. 6 votos.

Diamantes en bruto

Los hermanos Benjamin y Joshua Safdie se hicieron relativamente conocidos con Good Time: Viviendo al límite (2017), dónde Robert Pattinson era el hermano mayor de un muchacho discapacitado (el propio Ben Safdie) que caía preso por un robo frustrado. La ciudad de Nueva York, como en el sórdido cine de los 70, era reducida a crímenes, alcantarillas y mala suerte. Los Safdie son de esa urbe y en Diamantes en bruto otra vez la usan para escenografiar los derroteros de la poca fortuna. El principal títere de un escenario dónde todo parece conducir al precipicio es Howard Ratner (Adam Sandler), parlanchín joyero que tiene la desgracia de ser adicto al juego. Lo buscan por deudas, pero él cree que puede torear una vez más al destino con una exclusiva y poco común gema de origen etíope. El cree, pero la realidad manda. 5 votos.

5 Sangres

La nueva película de ficción de Spike Lee contiene la penúltima actuación de Chadwick Boseman, el querido príncipe T’Challa de Pantera negra (2018). Es un largometraje a la altura de las obras finales, una suerte que no todos los actores tienen y que en el caso de Boseman (fallecido en agosto) se refuerza con la póstuma La madre del blues. Casi cincuenta años después de la Guerra de Vietnam, cuatro ex combatientes regresan al país asiático a recuperar un tesoro enterrado. También rendirán honores a su ex jefe de escuadrón muerto en Vietnam. saldarán deudas emocionales y probarán otra vez el sabor de la hermandad afroamericana en nuestra época de crisis. Todo está tan distorsionado que uno de ellos vota por Trump, pero en realidad no importa: la película de Lee es más compleja que los presidentes de turno. 5 votos.

Beanpole

Los rusos. Tarkovsky, Dostoievsky, Tchaikovsky, crímenes y castigos, sinfonías patéticas, pintores de íconos. Cultivadores de la tragedia y del autoritarismo. Los anteriores clichés deben ser dinamita para cualquier habitante de la tierra de Eisenstein, pero una película como Beanpole sólo reafirma los retratos imaginarios que de ellos se tienen en esta parte del mundo. La historia es en Leningrado, al final de la Segunda Guerra Mundial, una ciudad baldía moral y físicamente. En el año 1945, dos mujeres, Dylda (Viktoria Miroshnichenko) y Masha (Vasilisa Perelygina), enfrentan los traumas naturales tras combatir en el Ejército Rojo. Una de ellas a veces experimenta congelamientos temporales del cuerpo. La otra: mejor evitar más spoilers. Dirige Kantemir Bagalov, de apenas 29 años. Un realizador a seguir. 5 votos.

1917

Esta película entró por los palos a inicios de año y nadie daba demasiado por una historia ambientada en la menos “popular” de las dos guerras mundiales (la Primera), protagonizada por apenas dos soldados ingleses y de un cineasta que partió, siguiendo con las paráfrasis hípicas, como caballo de carrera con Belleza americana (1999) y terminó jugando con James Bond. Sam Mendes se inspira en las experiencias de su abuelo para relatarnos la misión de dos cabos del ejército británicos: deben correr entre campos minados y enemigos alemanes para dar con el lugar donde otros 1.600 británicos están a punto de caer en una trampa mortal. La orden es prevenirlos de una eventual emboscada. La película está filmada como si hubiera una sola toma y hay que reconocer que el prodigio no sólo es técnico. También es emocional. 4 votos.

Una vida oculta

Otra de guerras. Pero ahora desde el lado del Eje. El campesino austríaco Franz Jägerstätter es un objetor de conciencia y su convicción católica le impide ir al frente bélico. No cree que matar al otro sea justificable desde ningún punto de vista, pero en la Segunda Guerra está solo en su cruzada por un mundo sin balas. Hasta el cura local lo insta a ir a combate y los vecinos lo miran con malos ojos, reduciéndolo a la misma categoría que a los judíos en este infierno de miseria. Jägerstätter existió, Benedicto XVI lo declaró beato, pero en realidad era tarde. La historia de Terrence Malick es mejor que cualquier beatificación. 4 votos.

En las rocas

Sofía Coppola, la hija Francis Ford Coppola regresó este año en un nuevo corte de El padrino III, la película de 1990 donde debutó y se despidió como actriz, pero también como directora en su nueva cinta En las rocas. La protagoniza Rashida Jones en el rol de Laura, una joven madre que tiene dudas sobre la fidelidad de su esposo y que para efectos de espionaje y rastreo le pide ayuda a Felix (Bill Murray), un maestro de la dolce vita. Felix es además su padre. Es evidente la conexión con su obra maestra Perdidos en Tokio, pero también con la dura realidad: Jones es hija de la actriz Peggy Lipton, una de las parejas de su padre, el talentoso señor Quincy Jones. 4 votos.

Mención honrosa: Sound of metal; Dick Johnson is dead; The trial of the Chicago 7; En el intenso ahora; Pacto de fuga; Nunca subí el Provincia; El hombre invisible; La familia del soldado; Ya no estoy aquí; Espíritu de lobo.

Votaron: Ernesto Ayala (Artes y Letras); Ascanio Cavallo (El Sábado); Rodrigo González (La Tercera); Alejandro Jofré (Culto); Pablo Marín (La Tercera); René Martín (La Tercera); Antonio Martínez (Wikén); Isabel Plant (Radio Pauta); Christian Ramírez (Artes y Letras); Lya Rosén (Finde); Ana Josefa Silva (El Mercurio); Héctor Soto (La Tercera); Gonzalo Valdivia (La Tercera).