Chadwick Boseman lidera la carrera de los Oscar a Mejor Actor según The New York Times

Ha sido un año difícil para todo el mundo, y si bien los servicios de streaming han servido para sobrellevar el confinamiento, la industria de la televisión y cinematográfica, es una de las que se vio fuertemente golpeada por la llegada del Covid-19.

Con estrenos pospuestos indefinidamente y otros que simplemente renunciaron a la pantalla grande para ver la luz en plataformas digitales, la temporada de premios del cine seguirá adelante.

Programada para realizarse el 25 de abril de 2021 -por ahora- de forma presencial, los nominados de este año se darán a conocer el 15 de marzo, un plazo que fue extendido con la intención de dar la oportunidad a más cintas de postular a las estatuillas doradas.

Según publicó The New York Times ya se pueden anticipar los principales nombres para la categoría Mejor Actor. La tesis del periódico estadounidense es que Chadwick Boseman, el artista fallecido a los 43 años producto de un cáncer, es el nominado -y ganador- más probable, por su papel en la cinta ‘Ma Rainey’s Black Bottom.

De una larga lista de postulantes probables, resumimos los principales argumentos para destacar el trabajo de actores como Gary Oldman, Tom Hanks, Sacha Baron Cohen, Steve Yeun, John David Washington y Riz Ahmed, entre otros.

Chadwick Boseman (‘Ma Rainey’s Black Bottom)

“Aunque la muerte de Boseman crea un sentido de urgencia para honrarlo, su trabajo en esta adaptación de August Wilson habría ganado la atención del Oscar sin importar su deceso: es simplemente así de tremendo en un papel audaz y descarado que está muy lejos de su actuación estoica en Black Panther. Las victorias póstumas del Oscar son difíciles de conseguir, pero Boseman recuerda a Heath Ledger en El caballero de la noche, quien realizó una de sus actuaciones más aclamadas al final de su corta carrera”.

Riz Ahmed (Sound of metal)

”Como baterista con problemas de abuso de sustancias que no puede aceptar la pérdida de audición repentina, Ahmed simplemente está destrozado. Una reciente victoria en el Gotham Award -por sobre Boseman- sugiere que tiene lo necesario para ganar su primera nominación al Oscar”.

Kingsley Ben-Adir (One night in Miami)

“Es una estrategia arriesgada, pero Ben-Adir se siente como un potencial mejor actor: el prometedor británico tiene una versión íntima de Malcolm X que hace que este ícono se sienta gratificantemente humano”.

Sacha Baron Cohen (Borat subsequent moviefilm)

“Un caballo oscuro como Baron Cohen no debe descartarse, especialmente desde que el primer Borat le valió al escritor y actor una victoria en el Globo de Oro y una nominación al Oscar a mejor guión adaptado. Ambos están en juego nuevamente, aunque puede convertirse en una nominación -mucho más probable- como actor de reparto por interpretar a Abbie Hoffman en El juicio de los 7 de Chicago”.

Tom Hanks (News of the world)

“Si los votantes prefieren los grandes nombres este año, Hanks tendrá una oportunidad justa, pero su papel como veterano de la Guerra Civil en News of the World es terriblemente silenciado y es probable que se pierda en un mar de contendientes llamativos”.

Anthony Hopkins (The father)

“Como patriarca que comienza a perder su lugar en el mundo debido a la demencia, Hopkins se convierte en una piedra angular al final de su carrera. (La película se estrena el 26 de febrero)”.

Delroy Lindo (Da 5 Bloods)

“Lindo es enormemente convincente como un veterano de la guerra de Vietnam en el drama de Spike Lee, y el nunca nominado actor de 68 años ha sido el beneficiario de un apoyo importante de la crítica, obteniendo el reconocimiento a mejor actor del New York Film Critics Circle y la Sociedad de Críticos de Cine”.

Gary Oldman (Mank)

“¿Podría ser Mank el Once Upon a Time ... in Hollywood de este año, una película de época costosa sobre la industria del cine que obtiene muchas nominaciones pero tiene problemas para convertirlas en victorias? El veterano del Oscar Oldman ciertamente ofrece el tipo de actuación por la que los votantes se vuelven locos”.

Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

“Este drama tardío sobre el asesinato del líder de Black Panther, Fred Hampton, remodelará la carrera de actores de reparto, ya que la bravura de Daniel Kaluuya como Hampton gana las preferencias (La película se estrena el 12 de febrero)”.

John David Washington (Malcolm & Marie)

“Malcolm & Marie (5 de febrero) es un disparo a dos manos en el que interpreta a un cineasta desagradablemente drogado que regaña a su novia (Zendaya) durante una hora y 45 minutos. Sin duda, es la actuación más llamativa y habladora de esta lista, aunque los votantes pueden simpatizar más con Zendaya”.

Steven Yeun (Minari)

“En el aclamado Minari (que se entregará el 12 de febrero), Yeun interpreta a un padre inmigrante que traslada a su familia a Arkansas para comenzar una granja, y sientes su orgullo y frustración incluso cuando las escenas se desarrollan con poco diálogo”.