Los Elegidos para la Gloria o en la mente de los primeros astronautas

Tom Wolfe tenía 42 años cuando Jann Wenner, editor de Rolling Stone, le asignó realizar la cobertura del lanzamiento del Apolo 17, la última misión lunar de la NASA.

Si bien su trabajo en la revista estadounidense le exigía escribir un reportaje detallado, Wolfe no escribió uno, sino cuatro artículos narrando la experiencia, pero sobre todo, el estrés postraumático de los astronautas que participaron en la tal misión.

La serie de publicaciones titulada “Remordimiento Post-Orbital” fue el resultado del interés o, mejor dicho, de la fascinación que las labores de reporteo provocaron en Wolfe: quiso averiguar lo más posible acerca del programa espacial, pensando incluso en superar el libro de Norman Mailer sobre el primer viaje a la luna.

Siete años después, Wolfe publicó su libro The Right Stuff, el que finalmente se enfocó netamente en el Proyecto Mercury. Una mezcla de exhaustiva investigación técnica, conversaciones con pilotos de prueba, psiquiatras y, por supuesto, astronautas.

Un libro -que en español se puede traducir como“Lo que hay que tener”- que debe su nombre al código tácito de valentía y machismo que motivaba a esos hombres a asumir tales misiones, pero que -según reconoció su propio autor- surgió de “una curiosidad ordinaria”.

40 años después, Nat Geo -a través de Disney Plus- debuta una serie de ocho episodios basada en la novela de Tom Wolfe. Una ficción creada por Mark Laffery (Castle Rock, Genius: Einstein), y que cuenta con nombres como Will Staples y Leonardo DiCaprio en la producción ejecutiva.

The Right Stuff o Los elegidos para la gloria, debuta este viernes 5 de febrero para Latinoamérica. Una serie que, según su sinopsis, “da una mirada valiente y antinostálgica a lo que se convertiría en una suerte de primer reality show en Estados Unidos”, ya que tanto los astronautas del Proyecto Mercury, como sus familias, estuvieron bajo el escrutinio público durante la búsqueda por tocar las estrellas.

Esta nueva adaptación relata en detalle todo el proceso tras el Proyecto Mercury. Pero más allá de los pormenores técnicos y científicos de la misión, los episodios dan cuenta de los intereses políticos que impulsaron la carrera espacial y, sobre todo, la vida personal -traumas, deseos y frustraciones- de los hombres que fueron presentados como héroes ante su país y el mundo occidental.

Esta no es la primera versión de la novela de Tom Wolfe que es llevada a la pantalla. En 1983 debutó en los cines la propia película The Right Stuff, dirigida por Philip Kaufman, quien también se desempeñó como guionista (adaptando el libro).

Un filme de 3 horas, protagonizado por Sam Shepard, Scott Glenn, Ed Harris, Dennis Quaid, Fred Ward, Barbara Hershey, Kim Stanley, Levon Helm, Veronica Cartwright, Pamela Reed, y Lance Henriksen.

Si bien recibió críticas favorables en su momento, Tom Wolfe -fallecido en 2018 a los 88 años- expresó su disgusto por la adaptación para la pantalla grande, principalmente debido a las licencias creativas que tomó Kaufman.

Una de estas libertades, fue la representación de Gus Grissom, piloto fallecido en el Apolo 1. Según muestra el filme, Grissom entró en pánico a bordo del Liberty Bell 7 creyendo que detonó prematuramente una escotilla, algo que tanto sus compañeros como historiadores han descartado, ya que se demostró que tal falla fue por factores técnicos, no humanos.

Otro acontecimiento que cambiaron en la película fue una frase que dice Trudy Cooper, quien se pregunta: “cómo se habrían sentido si cada vez que su esposo tuviese una reunión de trabajo, hubiera una posibilidad entre cuatro de que él no volviera”.

Sin embargo, la realidad de las estadísticas es aún más devastadora. Según el libro, para un piloto de prueba, estas probabilidades eran del 53%. Además, no hay pruebas de que la verdadera Sra. Cooper haya dicho tal frase.

La serie de Nat Geo, The Right Stuff, o Los elegidos para la gloria -como llegó a Latinoamérica-, está disponible en Disney Plus.