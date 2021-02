Promising Young Woman: la elogiada película de venganza femenina contra abusadores sexuales

Una joven rubia de unos 30 años apenas se puede mantener erguida en el fondo de un bar. Claramente está muy ebria para tener conciencia de lo que ocurre a su alrededor. A lo lejos, un grupo de hombres la ven y se ríen. Rápidamente comienzan las críticas por “entregarse de esa forma”, seguidas por las apuestas por ver “quién se la lleva a casa”.

Acallando las frases misóginas de sus amigos, uno de ellos se acerca para ofrecerle ayuda para ir a casa. Ella apenas puede articular una frase coherente, pero acepta. A bordo de un taxi, el hombre tan “amable” le dice que su casa está muy cerca.

Ya dentro de su departamento, no pasa mucho tiempo antes que él se abalance sobre esta mujer que no es capaz de oponer resistencia. “¿Qué estás haciendo?”, balbucea ella, pero su acompañante no parece escucharla mientras la besa y le quita la ropa. “Dije: ¿Qué estás haciendo?”, repite la joven, esta vez de forma clara, tono grave y mirada fija. Cassie no está ebria, está lo suficientemente lúcida para encarar a su atacante.

La película Promising Young Woman -o Una joven prometedora- fue estrenada en enero de 2020 en el Festival de Cine de Sundance.

Su directora, Emerald Fennell -también conocida por interpretar a Camilla Parker Bowles en The Crown-, hizo su debut como directora en este filme, pero sus méritos tras de cámara se remontan a 2019, como guionista de la segunda temporada de Killing Eve.

Actualmente, Fennell figura entre los cinco nominados a Mejor Director -junto a David Fincher, Aaron Sorkin, Regina King y Chloé Zhao-. Además, con su filme está seleccionada para Mejor Película, y su protagonista, Carey Mulligan, compite como Mejor Actriz.

Postulaciones destacables no solo porque es la primera vez que la mayoría de los directores nominados son mujeres, también por la trama central de la cinta: Carey Mulligan interpreta a Cassandra, una joven en sus 30 años que dejó todo para vengarse de todos los involucrados en la violación de su mejor amiga, y de paso, dar una lección a todo hombre que pretende cometer un crimen similar.

Una producción de fotografía en tonos pastel, banda sonora pop y que se ha calificado como una suerte de comedia, aunque la descripción más precisa sería la de thriller, ya que muestra una realidad espeluznante y una trama intrigante.

“Cassie” trabaja en una pequeña cafetería y vive con sus padres, quienes continuamente le dan a entender que es momento de que se independice, o más bien, “que siga adelante”.

La protagonista solía estudiar medicina -y ser de las mejores de su generación- junto a su amiga de la infancia, Nina. Una carrera que ambas abandonaron: Nina, luego de sufrir abuso sexual, y Cassie al intentar hacer todo lo posible por apoyar a su amiga.

Años después, Cassie está determinada a buscar venganza tras los fallidos y dolorosos intentos por hacer justicia. Dedica sus tiempos libres a investigar por su cuenta a cada uno de los involucrados en el crimen contra su amiga, y en las noches, va a bares y discotecas fingiendo estar tan borracha, que se convierte en la carnada de potenciales violadores.

El título de la película no se refiere solo a una “joven prometedora”, como una ironía para las oportunidades que -quizás- Cassie y Nina dejaron pasar al abandonar sus estudios; sino que oculta un significado mucho más profundo.

Alude a una frase comúnmente usada para elogiar a un hombre con un gran futuro por delante o “joven prometedor”, que en la película es usada como una suerte de argumento para defender a quien es acusado de abuso. “Hubiésemos arruinado su carrera como médico”, dice uno de los personajes al explicar por qué no siguieron adelante con la investigación.

“Creo, honestamente, que gran parte de esta película -para mí- fue sobre lo que sucede cuando personas buenas, personas que tú crees que son buenas, descubren que no lo son. ¿Cómo nos comportamos?¿Cómo se comporta la gente?”, dijo Emerald Fennell en entrevista con Collider.

“Porque esto [el abuso sexual en contexto de fiesta y alcohol] es algo culturalmente muy normalizado, este tipo de comportamiento que vi mientras yo crecía. (...) Esto era algo completamente endémico y foco de bromas, y algo que las personas simplemente esperaban que uno se tragara y estuviera bien con ello. Como si fuera parte de crecer”, añadió la directora nominada por su primera cinta.

Promising Young Woman fue evaluada con un 91% de aprobación en Rotten Tomatoes y ostenta cuatro nominaciones a los Globos de Oro -candidaturas entregadas esta semana- en sus principales categorías: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Actriz.

“La película es robusta y elegante, llena de ideas y divertida de ver, por extraño que parezca decirlo. Si no siempre mantiene la gran efectividad de su introducción, es porque demuestra que cuenta con una guionista-directora dispuesta y capaz de mantenerse a la vanguardia”, reseñaron en Rolling Stone.

Desde The Guardian, en tanto, destacaron la actuación de su protagonista: “La película tiene sus defectos, pero Mulligan nunca ha estado mejor, cumpliendo su promesa inicial como actriz joven y prometedora”.

En The Hollywood Reporter, enfatizaron el peculiar tratamiento de su trama controversial: “La película de Fennell podría calificarse de polémica, pero dramáticamente es tan clara y audaz, que sus conmociones narrativas llevan la batuta”.

Por ahora, Promising Young Woman está disponible para arriendo en plataformas como Amazon, Apple TV y Google Play.