“Un quinto Stone”: cuando Carlos Menem le regaló habanos de Fidel Castro a The Rolling Stones

Hace 2 horas

El día del encuentro: el 10 de febrero de 1995, Carlos Menem recibe a los británicos en la residencia presidencial. Foto: Daniel Luna / AFP

Un día después del primero de los cinco shows que los hombres de Sympathy for the devil brindaron a estadio lleno en Buenos Aires, el entonces presidente recibió a Mick Jagger, Keith Richards y compañía. Un encuentro que se planificó a ultima hora y que estuvo marcado tanto por la campaña de reelección del fallecido ex mandatario como por las todavía complejas relaciones diplomáticas entre Argentina e Inglaterra.