Sonido Hi-Fi y podcasts de Batman y Obama: Las novedades de Spotify para 2021

Sus más de 238 millones de usuarios en el mundo avalan a Spotify como la plataforma de música digital más usada en el planeta. Y aunque ha salido competencia en el camino para la plataforma, con una oferta cada vez más diversa, la compañía de origen sueco todavía domina el mercado y buena parte de la conversación en torno al consumo musical en el presente, por lo que cualquier novedad o modificación en su servicio no sólo impacta en personas de todo el mundo, sino que además en la industria de la música en su conjunto. Y no sólo de la música.

Durante una transmisión virtual realizada hoy, bautizada como “Spotify Stream On”, los ejecutivos de la firma dieron a conocer para todo el planeta los principales logros del servicio durante el último año así como los objetivos que buscan cumplir este 2021, con diversas proyecciones, alianzas y novedades que van desde nuevas funcionalidades técnicas a cambios en los contenidos.

Además, la firma aseguró que durante esta temporada su intención es activar su servicio en 85 nuevos mercados en todo el mundo y 36 nuevos idiomas, con el foco puesto en naciones del continente africano.

Y entre los primeros anuncios, uno de los que más llamó la atención fue el nuevo formato “Hi-Fi”, que busca incorporar la opción de escuchar música de mejor calidad y alta definición para sus usuarios. Una alternativa que comenzará a estar disponible a fines de este año en diversos mercados, de forma paulatina, con Chile como parte de la ecuación.

Actualmente, Spotify cuenta con un sonido estándar, lo que se traduce en una menor calidad de audio. Sin embargo, este nuevo plan de suscripción (del que aún se desconoce el valor) llegará a paliar esa necesidad que para muchos es fundamental. Una opción que ya existe en plataformas de la competencia, como Tidal, la única aplicación de este tipo que hasta ahora cuenta con este servicio de alta fidelidad.

“A partir de finales de este año, los suscriptores de Spotify Premium en determinados mercados podrán actualizar su calidad de sonido a Spotify HiFi y escuchar sus canciones favoritas de la manera que los artistas pretendían”, explicaron desde la compañía. “Spotify HiFi ofrecerá música en formato de audio lossless (compresión sin pérdidas) y calidad de CD a su dispositivo y altavoces habilitados para Spotify Connect, lo que significa que los fans podrán experimentar más profundidad y claridad mientras disfrutan de sus canciones favoritas”.

En paralelo a estas innovaciones técnicas, la gigante del audio ofreció luces durante el evento sobre uno de los elementos que más han crecido durante la pandemia y que la compañía busca potenciar y convertir en su sello: los podcasts.

La intención de Spotify -según detallaron en la conferencia- es acercar a los creadores de contenido y al público, para así poder generar un lazo más amplio entre ambas partes. Es por esto que se pretende añadir una sección de preguntas y respuestas, así como también una opción con la que el “podcaster” pueda incorporar videos de las grabaciones de sus programas, o convertir textos de blogs en un audio.

“Necesitamos asegurar que la creación de audio sea una profesión y no un hobby”, aseguró durante la transmisión Daniel Ek, CEO de Spotify.

Foto: AP

En cuanto al contenido, el crecimiento que han tenido los podcasts a nivel mundial en el último tiempo impulsó nuevas y significativas alianzas entre el servicio de música y productoras del mundo del cine. De hecho, una de las más llamativas es la que Spotify timbró con Warner Bros, para lanzar contenido del universo DC Comics y sus superhéroes. Así, próximamente estará disponible “Batman: Unburied”, la primera serie auditiva que explorará los aspectos más oscuros de la vida del Hombre Murciélago.

Para los fans de la otra vereda de los superhéroes, del universo Marvel, la firma anunció además un acuerdo con los hermanos Russo, famosos por dirigir películas como “Capitán América” y “Avengers: Infinity War”, quienes se encargaran de liderar diversos proyectos en formato podcast de los que aún no se dan a conocer detalles.

Pero no sólo de héroes enmascarados se nutrirá Spotify: según anunciaron hoy, también se unieron con Higher Ground, la productora fundada por Barack y Michelle Obama, con el fin de llevar a cabo un nuevo programa liderado por el expresidente y el cantautor Bruce Springsteen, quienes se conocieron durante la campaña electoral de 2008.

“Bruce y yo no tenemos nada en común” dijo en broma Obama sobre su nuevo podcast, “Renegades: Born In The USA”, en el que conversarán sobre temas políticos y familiares. Una cumbre de pesos pesados que buscará potenciar la oferta de podcast de la compañía, que en Chile también vive un alza, con apuestas como Tomás va a Morir y Matriarcalmente Hablando ubicadas entre las más escuchadas.

Tantos son los podcasts que se suben día a día a nivel mundial, que según indicaron los ejecutivos de Spotify una persona tardaría cinco años en escuchar todos los capítulos que se publican en un día.