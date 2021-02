Director del documental de Billie Eilish: “Es lo mismo que si estuviera filmando a una adolescente cuyo nombre nunca has escuchado”

El director R. J. Cutler (59) acumuló 25 horas de entrevista con el exvicepresidente Dick Cheney que le sirvieron para estructurar su filme The world according to Dick Cheney (2013). Luego, para su cinta Belushi (2020), pasó horas y ahora editando material inédito del actor John Belushi y las conversaciones que mantuvo con su viuda Judy. Años antes, el realizador también dedicó nueve meses siguiendo a Anna Wintour para The september issue (2009), en que brindó su mirada de la histórica editora de la revista Vogue.

Aunque compara su más reciente largometraje en particular con ese último documental, el cineasta siempre vuelve a lo que llama las “lecciones del cine de realidad”. “Se trata de confianza, tienes que ser quién dices ser, tienes que recordar que eres un invitado en la vida del sujeto, y están confiando en ti para contar su historia, pero la historia les pertenece. Son principios fundamentales. Hay que recordar siempre que tu trabajo es ver la vida con la mayor claridad posible”, apunta el director en una videollamada con La Tercera PM y un grupo de medios.

Ahora los ojos se ponen sobre Cutler y el año que estuvo filmando a la mayor estrella del pop mundial nacida en este siglo, Billie Eilish. Un viaje en que se adentra en su intimidad de su casa familiar en Los Angeles, en la creación de su premiado disco When we fall asleep where do we go? en la habitación junto su hermano Phineas y en la gira mundial que la llevó a tener contacto directo con miles de fans. Los mismos que, dice la artista en Billie Eilish: The world’s a little blurry, “son una parte de mí”.

“La razón por la que la película de Billie es tan real y tan honesta es porque somos muy disciplinados con nuestro enfoque, realmente estamos allí para ver lo que está sucediendo en su vida”, explica el realizador.

Buena parte de lo que recoge el documental que se estrena mañana en la plataforma Apple TV+ (el jueves 4 en algunas salas del país) es ahondar en el proceso creativo de Eilish. La cantante de 19 años mantiene pleno entendimiento con su hermano, se apoya en sus padres para ejercitar las ideas de sus videos y a ratos tensa la cuerda con mantener el control y cuánto exponer de su vida.

Es una de las figuras más singulares y exitosa de la música reciente y así se revela en el filme que extiende durante casi dos horas y media. Pero para el cineasta siempre hubo un solo norte: que la historia de crecimiento de Eilish dialogara a la perfección con su estatus de referente de la generación Z.

“No hay nada realmente diferente con que Billie sea un ícono. No hay desafíos adicionales asociados con el hecho de que ella es famosa. Es lo mismo que si estuviera filmando a una adolescente en Chicago cuyo nombre nunca has escuchado, lo cual hice antes. El enfoque es exactamente el mismo. El mayor desafío es decir la verdad. Este fue un proceso muy natural”.

¿Cómo se sumergió en ese mundo agitado, oscuro y fascinante? “Lo que le dije a mi equipo es, ‘dejemos de filmar 10 minutos antes de que ellos digan ¡ya basta!’ Realmente quiero que la próxima vez que nos vean, estén felices de vernos”.