Reproducciones digitales de Daft Punk subieron un 500% tras anunciar su separación

El pasado lunes 22 de febrero es un día que los fanáticos de Daft Punk difícilmente olvidarán. El dúo francés publicó un video en su canal de Youtube y su sitio web, en el que anunciaron al mundo su separación definitiva tras 28 años de carrera.

Casi tres décadas que los que vieron lanzar cuatro álbumes de estudio, además de la banda sonora de la película TRON: Legacy, y diversas colaboraciones con artistas como The Weeknd, Pharrell Williams, George Moroder y Nile Rodgers, entre otros.

Como era de esperarse, su música tuvo un alza importante luego de tal anuncio. Según información de Alpha Data -citada por Rolling Stone-, las reproducciones del catálogo de Daft Punk se dispararon casi un 500% el lunes en comparación con el domingo, mientras que las ventas de canciones aumentaron un 1,335% y las ventas de álbumes digitales aumentaron un 2,650%.

El favorito fue Discovery, el segundo disco de la dupla formada por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter en 1993. Discovery tuvo más de 1,5 millones de streams el lunes, un aumento del 429% en comparación al día anterior.

El disco también vio un aumento en las ventas digitales de más del 8.000%. Los siguientes más populares -en cuanto a reproducciones- fueron: Random Access Memories (600%), Homework (714%), Alive 2007 (294%) y TRON: Legacy (360%).

Las canciones más reproducidas de Daft Punk fueron: “Get Lucky” (180% de streams), “One More Time” (368%), “Harder Better Faster Stronger” (418%), “Around the World“(381%) e ”Instant Crush“ (392%).

Por su parte, Spotify informó un aumento del 242% en cuanto a reproducciones de Daft Punk provenientes de la sección “Descubrimientos”, con casi medio millón de personas (459,334) escuchando a la dupla electrónica por primera vez.