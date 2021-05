¿A qué vino Pedro Pascal a Chile?

Pedro Pascal no ha parado en los últimos años. Su agenda incluye su protagónico en la exitosa serie de Star Wars y Disney+, The Mandalorian, y nuevos proyectos junto a Nicolas Cage, HBO y el director Judd Apatow.

Con este último, realizador de películas como Ligeramente embarazada y The king of Staten Island, el actor chileno de 46 años estaba filmando en Londres hasta hace unas semanas un largometraje para Netflix. Titulada The bubble, la cinta es una comedia que satiriza a las estrellas de Hollywood que han debido grabar películas durante la pandemia y en ella comparte junto a Karen Gillan (Guardianes de la galaxia) y Maria Bakalova (Borat subsequent moviefilm).

De trabajar en ese título en Inglaterra el actor pasó a viajar sorpresivamente a Chile. Pascal llegó al país a mitad de esta semana, llamando la atención de seguidores y los propios funcionarios que lo vieron a su arribo al aeropuerto internacional.

Una visita que es la primera que completa a Santiago en más de un año: la última vez fue en el verano de 2020, cuando disfrutó de unas vacaciones en Torres del Paine junto a su familia chilena, incluido su padre y su hermana actriz, Lux Pascal.

Su llegada al país cumple con el objetivo de reencontrarse con sus cercanos pero maneja como fin mayor un aspecto laboral: el actor fue contactado por una empresa de vinos con alcance internacional para que protagonice una campaña publicitaria. Según fuentes consultadas por Culto, Pascal al completar su cuarentena rodará un comercial que saldrá al aire en los próximos meses.

Si bien la fecha exacta en que se realizarán las filmaciones aún no están completamente definidas, su visita se venía conversando desde hace meses y calza con una ventana que tenía entre proyectos: si viene de hacer The bubble, luego debe comenzar la producción de la ambiciosa serie The last of us, adaptación de HBO del popular videojuego.

Este se transformará en el primer proyecto que el actor de Narcos graba en Chile, aunque no es el primer intento. De acuerdo a fuentes consultadas por este medio en enero, a comienzos de 2019 se buscó traerlo al país para que encabezará la campaña de una tienda de ropa masculina. El objetivo que tenía esta iniciativa era ofrecerle una historia que se vinculara con sus raíces chilenas, donde nació en abril de 1975 y de donde se fue en 1976 junto a su familia primero con rumbo a Dinamarca y luego Estados Unidos.

Si en esa ocasión su apretada agenda impidió que participara, el año pasado el Covid hizo lo suyo. A propósito de su rol estelar de villano en Mujer Maravilla 1984, la campaña de la película buscó fórmulas a inicios de 2020 para traerlo a Chile a mitad de año con el objetivo de que protagonizara una jornada de entrevistas con medios latinos y locales. Sin embargo, la pandemia, y el posterior retraso en el estreno del filme (de junio a diciembre), llevó a que se desestimara totalmente esa alternativa.

Por cierto, cuando aún no alcanzaba la popularidad de la que goza actualmente, Pascal estuvo en Latinoamérica para rodajes en Colombia (Narcos, Triple frontera) y en Argentina, donde grabó su primera película, Hermanas (2005), de la directora Julia Solomonoff. Pero nunca en su país de origen, donde la mayor estrella chilena en Hollywood se alista para debutar en los próximos días.