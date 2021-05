Plácido Domingo vuelve a cantar en España a casi dos años de las acusaciones en su contra

La pandemia y el paro forzoso de la actividad en vivo, de alguna manera, conspiraron a favor de Plácido Domingo, quien “ganó tiempo” fuera de las pistas y hoy anuncia para las próximas semanas sus primeros conciertos tras un año y medio lejos de los escenarios de su país. Una ausencia que -a falta de argumento oficial- se explicaría por los efectos del Covid-19 en el mundo y el propio contagio de coronavirus que el artista sufrió en 2020, pero que indudablemente se vincula con las acusaciones de abusos sexuales contra el tenor español y los coletazos que estas denuncias trajeron en su carrera.

Por de pronto, el intérprete de 80 años acaba de oficializar dos nuevas fechas en vivo en España, en el que será su reencuentro formal con el público: primero, con un concierto agendado para el próximo 9 de junio en Madrid, seguido de otro el 18 de agosto en Marbella (Málaga).

Según detalla la prensa de su país, el primero de estos espectáculos se llevará a cabo en el Auditorio Nacional de la capital española, como parte de una gala benéfica organizada por la Fundación Excelentia a favor de la iniciativa Cruz Roja Responde, destinada a asistir a los grupos que más han sido afectados por la pandemia.

La segunda presentación, en tanto, tendrá lugar en el marco del Festival Starlite, en la localidad malagueña, que de acuerdo a los organizadores del certamen está pensado como “una gran fiesta en su honor”. El evento contará a su vez con la presencia de la soprano Ainhoa Arteta, a quien el tenor apoyó en los comienzos de su carrera.

“Para mí será una gran emoción cantarle a mi gente”, comentó Plácido Domingo en un comunicado difundido por los medios hispanos, que han destacado el retorno del artista luego de un año y medio fuera de las pistas. Su última actuación fue en diciembre de 2019 en el Palau de Les Arts de Valencia, como parte de la ópera Nabucco, donde el cantante encarnó al rey que da nombre a la obra de Giuseppe Verdi.

Fue la reaparición del tenor ante su público luego de las acusaciones en su contra por acoso sexual en Estados Unidos por parte de una veintena de mujeres, publicadas por Associated Press en agosto de ese mismo año.

A raíz de estas acusaciones, muchas de las presentaciones del intérprete se suspendieron tanto en Estados Unidos como en España, y el Patronato del Palau de Les Arts de Valencia, que había bautizado su Centro de Perfeccionamiento en honor al tenor, decidió eliminar su nombre. Eso sí, el músico continuó con actividades esporádicas en ciertos territorios donde pareció inmune a las denuncias en su contra, como Austria -donde recibió un premio en 2020- y el teatro la Scala de Milán.

Luego que en febrero del año pasado el Sindicato Estadounidense de Artistas Musicales (AGMA) y la Ópera de Los Ángeles determinaran que las acusaciones contra el tenor eran “creíbles”, concluyendo que este efectivamente tuvo un “comportamiento inapropiado”, Domingo decidió referirse al tema y admitir su responsabilidad.

“Me he tomado un tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que varias compañeras han hecho en mi contra. Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar y quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones”, señaló.

Meses después, en entrevista con el diario italiano La Repubblica, el tenor profundizó en sus dichos. “Después de enfermar de Covid-19, me prometí a mí mismo que lucharía con todas mis fuerzas por la rehabilitación de mi nombre si me recuperaba. No he abusado de nadie. Lo repetiré mientras viva”, dijo.