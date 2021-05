Universal se disculpa por usar a un hombre para doblar la voz de la actriz trans Laverne Cox en Promising Young Woman

Laverne Cox (1972), la popular actriz estadounidense que se dio a conocer en la serie Orange is the new black y la primera persona trans nominada a un premio Emmy, es la protagonista involuntaria de una polémica que involucra a la compañía cinematográfica Universal Pictures y a uno de sus últimos papeles en cine, en la elogiada película Promising young woman.

Todo comenzó esta semana, cuando el diario británico The Guardian dio a conocer que en la versión doblada al italiano de la cinta protagonizada por Carey Mulligan, la voz de Laverne Cox fue interpretada por un hombre, el actor Roberto Pedicini.

La actriz trans Vittoria Schisano dijo a la publicación que usar a un actor masculino para doblar a Cox era “insultante”, y agregó: “Me sentiría intimidado si fuera ella”.

Si bien Laverne Cox no se ha referido aún al tema, Universal Pictures emitió hoy una disculpa -a través de Entertainment Weekly- por doblar con voz masculina las líneas de la actriz en la versión italiana de Promising young woman.

“Estamos profundamente agradecidos con Laverne y la comunidad transgénero por abrirnos los ojos a un sesgo que ni nosotros ni muchos en nuestra industria habíamos reconocido”, dijo Universal.

Laverne Cox es una de las actrices transgénero más famosas, gracias a su papel como Sophia Burset en "Orange is the New Black". Por esta interpretación, ella se convirtió en la primera persona transgénero en ser nominada a un Emmy en la categoría Mejor Actriz. Laverne Cox es una de las muchas celebridades trans que aparecen en el documental "Disclosure: ser trans más allá de la pantalla".

“Si bien no hubo intenciones maliciosas detrás de este error, estamos trabajando diligentemente para solucionarlo. Hemos comenzado a volver a doblar la voz de la Sra. Cox con actores femeninas en nuestros territorios internacionales y estamos retrasando las fechas de lanzamiento para asegurarnos de que esté disponible la versión correcta”.

Universal agregó: “Lamentamos el dolor causado, pero estamos agradecidos de poder abordar la situación en esta película y evitar que se repitan errores similares en proyectos futuros”.

En Promising young woman, el debut como directora de Emerald Fennell, Cox intepreta a Gail, una compañera de trabajo de Cassie (Carey Mulligan) en una cafetería. Según contó la actriz en diciembre, uno de los aspectos que le interesó del personaje es que “no hay nada en el guión que sugiera que Gail podría ser trans, no hay nada en el guión que sugiera que Gail era negra. Entonces, creo que había algo que Emerald vio en mí y que quería que fuera Gail, por lo que estoy muy agradecida. Y para mí, honestamente, cuando leí el guión, solo quería estar en la película. Solo quería ser parte de este proyecto porque pensé que era importante. Y quería estar involucrada en proyectos que creo que son importantes, que son tener conversaciones y participar en la narración de historias que creo son importantes. Así que ni siquiera me importaba”.