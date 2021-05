La comedia llora a Charles Grodin: muere el actor de Fuga a la Medianoche y Beethoven

La comedia estadounidense llora a uno de sus mayores emblemas. A sus 86 años, el actor Charles Grodin murió este martes en su casa en Connecticut. Su deceso se produjo a raíz de complicaciones derivadas de un cáncer de médula ósea, según indicó su hijo a The New York Times.

Con su fallecimiento, Hollywood pierde a quien fuera protagonista junto a Robert De Niro de la comedia de acción Fuga a la medianoche (1988), una de las mejores buddy movies de la historia. Un título clave que sólo en marzo había perdido al actor Yaphet Kotto, el agente del FBI Alonzo Mosely en la historia.

Grodin también fue un secundario de lujo en El cielo puede esperar (1978), de Warren Beatty y Buck Henry, y en Seems like old times (1980), junto a Goldie Hawn y Chevy Chase. Y timbró su sello de la mano de Los Muppets en The great muppet caper (1981), la segunda película sobre los personajes creados por Jim Henson.

Aunque prácticamente se retiró de la actuación a mediados de los 90, el intérprete dejó un legado que incluye protagónicos en The heartbreak kid (1972) y en Beethoven, saga familiar de la que alcanzó a participar en sus dos primeras partes, en 1992 y 1993.

El actor en un evento en Nueva York en diciembre de 2013. Foto: Charles Sykes/Invision/AP, File

De manera esporádica, en los últimos años intervino en proyectos como la serie Louie y en la cinta Mientras somos jóvenes (2014), de Noah Baumbach. También alcanzó a tener una última reunión fílmica con De Niro, en la película The comedian (2016).

“Uno de los grandes genios de la comedia maniática”, escribió el comediante Marc Maron al despedirlo.