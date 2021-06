Gonzalo Justiniano alista película sobre la cueca y evalúa el presente: “Nunca se vio tanto cine chileno como en pandemia”

“Siempre me impresionó el derecho de pernada, como algo que era común, que nadie cuestionaba”, dice de entrada Gonzalo Justiniano. Director de diez largometrajes, Hijos de la Guerra Fría (1986) el primero y Cabros de mierda (2017) el más reciente, el cineasta chileno se prepara para filmar en tiempos de pandemia y llevar a la pantalla una idea que llevaba años masticando.

“La idea base es, a partir de la evolución que ha tenido la mujer en el baile de la cueca, en el baile nacional, mostrar distintas etapas de la historia de Chile donde de una u otra forma se ve la evolución que ha tenido la mujer dentro de la construcción del país en el que estamos hoy día”, explica al teléfono desde el pueblo de Putú, en Constitución, donde busca locaciones para rodar su nueva cinta, Cueca brava, una historia que, advierte, “no es una película costumbrista sobre la cueca”.

La trama tiene la ambición de contarse en tres épocas diferentes y con una mujer de nombre Corina como protagonista. De los años 60, cuando la obligan a casarse con el patrón de su familia, la historia salta a los 70, donde la historia profundiza en la reforma agraria, y luego remata en el 2010, cuando una nieta periodista debe realizar una investigación sobre la cueca brava y termina descubriendo sus orígenes.

Cabros de mierda (2017)

Ese personaje, dice el realizador, “es representante de una mujer liberada y que se interesa en reconstruir la historia de su abuela que, de una forma u otra, fue una heroína que ayudó mucho a que este país avanzara y a que las mujeres pudieran tener un rol más importante y se les respetara”.

El director de B-Happy (2003) añade: “La película se basa un poco en un libro que le llega a ella (a la nieta), donde se cuenta toda la historia del personaje y se entera que es sobre sus familiares y descubre quiénes eran su abuelo y su abuela”,

“Más allá de hacer una película de denuncia, me interesa contar la faceta típica y atípica de la forma de vivir que tienen los chilenos y las chilenas”, indica sobre el proyecto que desarrolla junto a la compañía nacional Zapik Films, coproductora de Tengo miedo torero, y que busca definir su elenco definitivo. Años atrás, explica, la historia tuvo un teaser protagonizado por Loreto Aravena y también se consideró que fuera una serie pero esa posibilidad se descartó.

“Cueca brava es una película que tiene muchos personajes y muchas tramas. Hice la versión cine y la trabajé de una forma más personal, más puntuda. Cuando uno hace una serie obviamente uno tiene que respetar ciertos códigos al contar la historia, por ejemplo en qué tanta violencia se puede incorporar en la ficción”, define.

El largometraje será lo primero que Justiniano filme desde Cabros de mierda, su acercamiento a la población La Victoria en los años 80. Pero originalmente el diseño era otro. A fines de 2019 esperaba rodar la versión cinematográfica de El fotógrafo de Dios, la novela de Marcelo Simonetti que a su vez se inspira en el fotógrafo Sergio Larraín, revisitado recientemente por el documental Sergio Larraín: El instante eterno, que se estrena hoy por Punto Play.

El filme del documentalista Sebastián Moreno es “excelente”, según afirma el cineasta, mientras que sobre su proyecto, sostiene, “es sobre dos personas que, cuando Larraín desapareció, empiezan a buscarlo por distintos motivos en el norte de Chile y a partir de ese viaje vamos volviendo a distintas etapas ficcionadas de la vida del gran fotógrafo”.

Su proyecto sobre Larraín suma productores de España e Italia, cuenta con el español Sergi López (El laberinto del fauno) como protagonista, e incluso planificaba empezar a filmarlo en octubre de 2019, pero la contingencia local y mundial terminó por postergar la cinta. Hoy se encuentra paralizada por la caída del financiamiento chileno y la no obtención de fondos públicos en el país.

“El productor español no entiende cómo en Chile el Estado no apoya un proyecto de un personaje tan importante”, señala. “Pero así es la vida y el cine es una actividad más, no sé si es tan importante como luchar contra la pandemia”.

Desde la llegada del Covid Justiniano también se ha dedicado a realizar algunos talleres sobre dirección de cine y, de hecho, este martes comienza uno nuevo (el 8, 10 y 15 de junio, entre 18 y 21 hrs., inscripciones en clara@proaudiotecchile.cl). “El lenguaje audiovisual es algo difícil de atrapar pero es tan potente”, dice. “Toda la gente tiene vivencias y algunos quieren expresarla a través del cine. Una forma es ayudar a que construyan sus historias a partir de la práctica, no desde algo tan teórico o académico”.

Dividido entre la preparación de su nuevo largometraje y su rol a la cabeza de ese tipo de instancias, estima que “nunca se vio tanto cine chileno como se ha visto en estos años en pandemia. Más encima con los cambios tecnológicos. El rito de la sala de cine, que a mí me encanta, cambió. Ahora la gente puede tener un acceso mucho más directo y rápido”.

También adelanta que está negociando la venta de los derechos de sus diez largometrajes para que se exhiban en todo el mundo en plataformas. “Les interesa comprar el paquete completo. Me entusiasma mucho. No solamente para mí, sino que para todos los directores, es una oportunidad más de que el trabajo pueda llegar a la gente”, apunta. Y concluye: “Se puede decir que es una buena época para los cineastas”.