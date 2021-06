Bruce Springsteen, Foo Fighters y Kiss reviven la música en vivo en Estados Unidos

Tras varios meses de para, la música en vivo comienza a volver a cierta normalidad en Estados Unidos, donde las principales ciudades empiezan a activar una cartelera que comienza a plagarse de estrellas, con eventos incluso a capacidad completa que servirán para reabrir recintos emblemáticos cerrados hace más de un año.

Entre ellas, Nueva York: luego que el alcalde Bill de Blasio anunciara sus planes para montar un mega concierto de celebración “post Covid” que se llevará a cabo en Central Park en agosto, siguen apareciendo espectáculos de alto vuelo en la Gran Manzana.

Es el caso de Bruce Springsteen, quien se encargará de reactivar la cartelera de Broadway. Según medios norteamericanos, “The Boss” revivirá su popular espectáculo Springsteen on Broadway en el Teatro St. James el sábado 26 de junio, con funciones adicionales hasta el 4 de septiembre.

Basado en Born to Run, la autobiografía del artista, Springsteen on Broadway originalmente tuvo 236 funciones en el Walter Kerr Theatre, de octubre de 2017 a diciembre de 2018, y le le valió al músico un premio Tony especial, al tiempo que fue adaptado a un álbum y una banda sonora.

Foto: AFP

Las ganancias de la actuación de la noche de apertura de Springsteen en Broadway se donarán a diversas organizaciones benéficas de Nueva York y Nueva Jersey, incluido el Boys and Girls Club del condado de Monmouth, Broadway Cares / Equity Fights Aids, NJ Pandemic Relief Fund y The Actor’s Fund. Los boletos ya están a la venta.

Por su parte, Foo Fighters fue anunciado recientemente como el grupo encargado de reabrir el emblemático Madison Square Garden, cerrado desde marzo de 2020. La banda de Dave Grohl, incorporada este año al Salón de la Fama del Rock and Roll, actuará ante una audiencia vacunada -uno de los requisitos para acceder a las entradas- este 20 de junio, en el primer espectáculo de capacidad completa en el histórico estadio en más de 460 días.

El sábado pasado, The Strokes hizo lo propio en el Irving Plaza, con un concierto destinado a recaudar fondos para la campaña de alcalde de Maya Wiley. “Cuanto más la conozco, más sé que es la mejor opción para ser la próxima alcaldesa de Nueva York”, dijo el vocalista de Strokes, Julian Casablancas.

Si bien es un recinto de aforo más limitado, fue el primer show a plena capacidad en más de un año en la ciudad, alguna vez epicentro del coronavirus en Estados Unidos.

Foto: AP

Otros que reaparecieron en vivo en la Gran Manzana fueron los integrantes de Kiss, quienes se presentaron en el marco del Festival de Cine de Tribeca, durante la proyección de Biography: Kisstory, un documental centrado en la obra y legado de la legendaria agrupación.

De acuerdo a los reportes locales, el conjunto sorprendió a la audiencia con un set de cinco de sus canciones más emblemáticas (Detroit Rock City, War Machine, Shout It Out Loud, Heaven’s on Fire y Rock and Roll All Nite), en la que fue su primera actuación en vivo desde el inicio de la pandemia,

“No tenemos permitido hacer un espectáculo largo (...) así que este es un poco corto. Es una muestra antes de que tengan el plato fuerte en agosto”, anunció Paul Stanley, líder de la banda, cuyo retorno a Chile aún no ha sido reagendado.

Nueva York no es la única ciudad que vuelve a la actividad en vivo. Durante estos días Chicago también comienza a retomar su cartelera con una serie de megaeventos en el horizonte inmediato. Entre ellos, el regreso de Lollapalooza, que se realizará a capacidad completa desde el 29 de julio en el Grant Park, con artistas como Foo Fighters, Post Malone, Tyler the Creator y Miley Cyrus.

Como una forma de incentivar la vacunación de sus residentes, las autoridades de la ciudad anunciaron que regalarán 1.200 entradas para el festival como incentivo para que las personas se inoculen. Así, quien tenga turno agendado en uno de los centros de vacunación de la ciudad el 26 de junio, denominado “Día Lolla”, recibirá un pase de un día para el festival de música Grant Park este verano.