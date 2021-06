Hippie a los 60: la obra por Zoom en la que no estará Luis Gnecco

hace 12 minutos

De todos los proyectos que el actor tenía en carpeta antes de ser formalizado por el caso de violencia intrafamiliar, la obra de la productora The Cow Company era el más próximo en su agenda. Tras darse a conocer la denuncia, Cristián Campos fue quien lo sustituyó y el estreno se mantiene para este sábado. “Cuando un proceso judicial está en curso, uno espera que ese proceso judicial termine y, por lo demás, en calidad de persona, no me meto en cosas familiares que no me competen”, señala Juanita Ringeling, también parte del elenco.