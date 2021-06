Mejor catálogo que HBO GO, dos planes y contenido gratuito: todos los detalles de HBO Max

Desde que Netflix convirtió en algo enormemente masivo el término streaming, todos los gigantes del entretenimiento quedaron con tarea para la casa. Apareció Disney+, que ha apelado a Star Wars y Marvel para convertirse en un éxito, mientras que en marzo debutó tímidamente Paramount+.

A la competencia que también incluye Amazon Prime Video y Apple TV+ se agrega desde este martes 29 HBO Max, el servicio de WarnerMedia que arriba para reemplazar a HBO GO y presentar un catálogo más generoso de series, documentales y películas. La promesa implícita es que también llega a mejorar la experiencia que ofrecía la anterior plataforma, poco amable con el usuario avezado y también con el más inexperto.

Aquí todos los detalles de cara a su desembarco:

Series de HBO y otros emblemas

La plataforma reúne los títulos que hicieron de HBO una marca imbatible de la TV entre fines de los 90 y comienzos de los 2000: Los Soprano, Sex and the city, The wire, Six feet under, Curb your enthusiasm. También contará con Game of thrones y su camada más reciente de ficciones, desde Succession, Barry y Euphoria (que alistan nuevas temporadas para los próximos meses) hasta sus celebradas miniseries Chernobyl, Watchmen y Mare of Easttown.

Huérfana de plataforma desde que abandonó Netflix a fines del año pasado, Friends es una de las producciones que no estaban en HBO GO y sí dirán presente en HBO Max, en este caso junto a su especial de reunión. Lo mismo corre con The Big Bang theory, Gossip Girl y El príncipe del rap, que también se acompaña del reencuentro de su elenco.

The wire

Series propias e inéditas en Latinoamérica

En sus primeros meses disponible en Estados Unidos, la plataforma tuvo un arranque tímido en el ámbito de sus producciones originales. Una de la ficciones que la sacaron a flote fue Raised by wolves, la serie de ciencia ficción en la que Ridley Scott dirige los dos primeros capítulos y que ya fue renovada para un segundo ciclo. También aparece The flight attendant, comedia dramática sobre una azafata (Kaley Cuoco) implicada en una escena de un crimen, y la vertiginosa Genera+ion, retrato de un grupo de adolescentes de una comunidad conservadora (disponible a partir de julio en Latinoamérica). El viernes 1 llega la película Ni un paso en falso, de Steven Soderbergh, y la semana siguiente viene el reboot de Gossip Girl (8 de julio).

El servicio debuta con dos elogiadas miniseries de fuera de Estados Unidos a las que también les da el rótulo de “Max Original”: la británica It’s a sin, que en cinco episodios sigue a un grupo de hombres gay en el Londres de los 80, en medio de la crisis del Sida; y la española Veneno. ficción en que los creadores de Paquita Salas se aproximan a la vida de la célebre actriz trans Cristina Ortiz Rodríguez, mejor conocida como La Veneno.

Raised by wolves

Películas de DC y estrenos de los cines tras 35 días

Parte del poderío del catálogo de cine de HBO Max está en los últimos títulos de Warner Bros. y DC, comenzando por Mujer Maravilla 1984, Joker, Aves de Presa y ¡Shazam!. La comentada versión de Zack Snyder de cuatro horas de Liga de la Justicia estará disponible en su formato convencional y, además, en blanco y negro. Una de sus grandes apuestas es que los próximos estrenos de los cines (como Dune, la secuela de Space Jam y El Escuadrón Suicida) desembarcarán 35 días después de su salto a la pantalla grande, sin costo adicional. Además, suma la trilogía de Matrix (ausente en HBO GO), la trilogía de El Señor de los Anillos y todas las Harry Potter. Otros títulos que el servicio ha adelantado son El mago de Oz, Casablanca, Cantando bajo la lluvia, El conjuro 2, It: Capítulo dos, El faro y Comer, rezar, amar.

Justice League Snyder Cut

La animación de Cartoon Network

El canal es uno de los bastiones de WarnerMedia y aquí muchas de sus series se podrán ver por primera vez en el streaming. El listado incluye Las Chicas Superpoderosas, Hora de aventura, Los Jóvenes Titanes en acción y El increíble mundo de Gumball, así como también la imprescindible Ricky y Morty, que presenta su quinta temporada.

Rick y Morty

Acceso sin costo a algunos títulos

El servicio permitirá navegar por su catálogo antes de exigir la creación de una cuenta, ofrecerá sin costo algunos capítulos de series (que presenta con el nombre de Zona de Degustación) y, al igual que aplican otras plataformas, dará siete sietes gratuitos previo a empezar con la suscripción. Si Disney+ despliega en su presentación sus cinco principales marcas, lo propio hace HBO Max ordenando su contenido en HBO, Warner Bros., Max Originals, DC y Cartoon Network, así como también por géneros.

Ciudadano Kane (1941), de Orson Welles, se estreno en mayo de 1941 y ganó sólo de los ocho Oscar a los que fue nominada.

Precios para disputar terreno en el streaming

HBO Max operará con dos planes en Latinoamérica. El primero (Móvil) reduce su uso únicamente a tablets y celulares, sólo permitiendo que un usuario navegue a la vez, a un costo mensual de $ 4.900. El segundo (Estándar, a $6.900) da acceso a hasta tres dispositivos a la vez, la creación de hasta cinco perfiles y reproducción de series y películas en HD y 4K.

Lo suscriptores de HBO GO podrán entrar con su mismo usuario a la nueva plataforma, descargando la app este martes 29. En tanto, quienes sean clientes de VTR también podrán ingresar al servicio ocupando las mismas credenciales que habitualmente se utilizan en la Sucursal Virtual de VTR.