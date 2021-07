¿Dónde está Ana Frank?: la elogiada cinta que trae a la actualidad a la joven y su diario

hace 23 minutos

La película, titulada Where is Anne Frank? y recibida con una ovación en el último Festival de Cannes, se cuenta a través de Kitty, el personaje ficticio al que la adolescente alemana se dirigía en sus escritos. Realizado por el cineasta israelí Ari Folman (Waltz with Bashir), el filme se mueve entre los años 40 y el presente, con la crisis de refugiados de Europa como telón de fondo.