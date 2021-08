Llega a Chile la colección de cuentos de Alice Munro “Algo que quería contarte”

Una de las autoras canadienses más destacadas del último tiempo es Alice Munro (90), y está en las vitrinas de las librerías chilenas con Algo que quería contarte, una colección de cuentos publicada en castellano por la editorial Lumen.

Nacida en Wingham, Ontario, Munro ha publicado cerca de doce volúmenes de relatos, siendo una de las principales exponentes del formato breve. Además, tres antologías y una novela. Sus cuentos han aparecido en revistas como The New Yorker, Atlantic Monthly o The Paris Review y han sido traducidos a trece idiomas.

Original de 1974, Algo que quería contarte es uno de los títulos destacados de la autora, además de otros libros como La vida de las mujeres (1971), Demasiada felicidad (2009), Mi vida querida (2012), o la selección de sus mejores relatos que ella misma compiló bajo el título Todo queda en casa (2014), todos bajo la casa Lumen.

Alice Munro ha recibido una serie de galardones durante su carrera, entre los cuales destaca el Premio Nobel de Literatura, en 2013, “por su maestría en el arte del relato”, según afirmó la Academia Sueca.

