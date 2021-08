Slipknot y Mr. Bungle encabezan el aterrizaje del Knotfest en el Estadio Monumental

Corey Taylor, vocalista de Slipknot, tiene hace años a Chile en la mira para el desembarco del Knotfest, el megaevento dedicado al rock pesado que creó junto a su banda en 2012. Así lo declaró a Culto el año pasado, anunciando que se estaba trabajando en el debut del espectáculo en Chile para 2021 si las condiciones sanitarias lo permitían.

Finalmente, la promesa del cantante se cumple y el festival sí llegará a Santiago, aunque será a fines de 2022: según se anunció en las últimas horas, una productora nacional amarró la llegada del Knotfest para diciembre del próximo año en el Estadio Monumental, con una programación que -por ahora- incluye a varios ilustres del metal y el rock alternativo. Entre ellos, los propios Slipknot, anfitriones de la fiesta, además de Mr. Bungle, uno de los proyectos más populares y aclamados de Mike Patton (Faith No More), que hasta ahora no se ha presentado ante el público chileno.

Mr. Bungle

Sepultura, los británicos Bring Me The Horizon, Trivium y Vended -banda integrada por dos hijos de los fundadores de Slipknot- también fueron oficializados para el espectáculo, uno de los primeros shows de estadio que se confirman en el país desde el inicio de la pandemia.

El festival, conocido por ser una de las franquicias en vivo más populares del rock pesado en vivo de los últimos años, ha tenido versiones en Estados Unidos, Japón, México, Colombia y Francia.

Junto con Chile, el Knotfest también llegará el próximo año a Brasil, donde debutará el 18 de diciembre.

De acuerdo a lo informado en las redes oficiales de la producción, la venta de entradas estará disponible desde este jueves 19 de agosto a través del sistema Puntoticket.

El mes pasado, Slipknot hizo noticia por la muerte de uno de sus fundadores, el baterista Joey Jordison, quien falleció mientras dormía a los 46 años.