Mi disco favorito: (What’s the story) morning glory? | por Leo Saavedra

El cantante de Primavera de Praga, y con una inquieta carrera en solitario, apuesta por un clásico del britpop, editado en 1995.

“No sé si disco favorito, pero podría ser el segundo de Oasis. Fue el que más me marcó, hasta por cuestiones climáticas cuando estaba en Los Angeles. Siempre me llamó mucho la atención la distorsión de las guitarras, lo sucio que sonaba, lo estridente. Lo que le molestaba a mi mamá, eso me gustaba (se ríe). Además, las canciones son increíbles, me influyeron mucho como compositor. Escucho mis discos y me doy cuenta de todo lo que les he copiado a Oasis”.