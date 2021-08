“En Filadelfia yo nací, crecí”: vuelve El Príncipe del rap con nuevo actor protagónico

Los entrañables personajes del tío Phil, el torpe primo Carton, la muy socialité prima Hilary o el mismo joven Willl, a quien su madre envió a vivir con sus tíos de Bel-Air, en Los Angeles, desde Filadelfia, volverán con una nueva vida a las pantallas.

Sí, porque esta jornada se anunció que la serie Fresh Prince of Bel-Air, castellanizada como El Príncipe del rap, volverá a las pantallas con una nueva versión ambientada en la actualidad.

De hecho, es tan nueva que será otro actor quien de vida al personaje que en su minuto interpretara Will Smith, se trata de Jabari Banks.

De acuerdo con información recogida por The Hollywood Reporter, la serie tendrá un tinte menos cómico que la original. Contará “el complicado viaje de Will desde las calles del oeste de Filadelfia hasta las mansiones cerradas de Bel-Air. Con una visión reinventada, Bel-Air se sumergirá más profundamente en los conflictos, las emociones y los prejuicios inherentes que eran imposibles de explorar por completo en un formato de comedia de situación de 30 minutos [por episodio], sin dejar de ofrecer arrogancia y guiños al programa original”.

Banks, calificó su elección para el rol como “un sueño que se hace realidad”. El proyecto se inspiró en la película viral para fanáticos realizada por el escritor y director Morgan Cooper, Bel-Air.