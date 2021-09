Y un día volvió Abba: la leyenda del pop sueco anuncia nuevo disco y show de hologramas

Tuvieron que pasar casi 40 años para que los integrantes de Abba se reunieran. O algo así, porque en rigor, el reencuentro de Agnetha Faltskog, Anna-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus y Benny Andersson ocurrió en 2016, aunque en un evento privado en Suecia, donde dieron las primeras señales de acercamiento y de un futuro posible para el grupo. Y porque lo este mediodía, con una transmisión en Youtube en vivo para todo el mundo, no fue precisamente la reunión que todos esperaban, aunque sí estuvo cargada de novedades, algunas sorpresivas y otras postergadas y ya conocidas.

Lo de hoy fue la presentación oficial, por parte de la mitad del grupo, del plan de retorno de la máquina de éxitos que conquistó el planeta hace medio siglo, que incluye nuevo material y un próximo show.

El segundo tiempo en la vida de los gigantes del pop tomará forma a través de Abba Voyage, el concepto y la imagen que el cuarteto escogió para bautizar su regreso, que se materializará con un disco de diez canciones que lanzarán en noviembre -el primero desde 1982- y un postergado retorno a los escenarios, aunque en formato virtual, con un show de hologramas que debutará el próximo año en una arena de Londres.

Con una transmisión que comenzó cinco minutos después de lo anunciado (a las 12.45 de Chile) y que se alargó excesiva e innecesariamente por otros 20 minutos, haciendo un recorrido por diversas capitales del mundo con fans del grupo cantando sus canciones (en Nueva York, Río de Janeiro, Berlín) y explicando su influencia - tal vez para el público centennial que no los conoce y deberá comprar las entradas para el tour-, la espera y la expectación se concentró en un escenario dispuesto en Estocolmo, la cuna de la banda, donde una animadora y un reducido grupo de asistentes se reunió en un escenario al aire libre para presenciar la reaparición en vivo del cuarteto.

Luego, otro video con imágenes de archivo de la banda para presentar I still have faith in you, uno de los temas inéditos que serán parte del nuevo disco del conjunto. Una balada al piano con sello histórico de la banda y un mensaje que da luces del espíritu detrás de la reunión, y que desde hoy se encuentra disponible en plataformas, junto al sencillo Don’t shut me down, más cercana a la pista de baile.

Tras esto, el gran anuncio (del que ya se conocía buena parte): un nuevo show del cuarteto con versiones digitales de los miembros de la banda -que participó del proceso tecnológico y puso sus voces- acompañados por una banda en vivo de 10 integrantes que interpretará sus mayores éxitos. Por ahora, el espectáculo se concentrará en un arena de Londres habilitado especialmente para esta producción.

“Lo que van a a ver quienes vayan a este show somos nosotros”, recalcó Andersson, durante una entrevista en vivo para presentar el proyecto, acompañado por Ulvaeus. Las grandes ausentes de la transmisión, eso sí, fueron Agnetha Faltskog y Anna-Frid Lyngstad, quienes sólo aparecieron en videos previamente grabados.

Una reunión entre comillas que puede haber decepcionado a los más optimistas, pero que de todas formas le da una nueva oportunidad al grupo que revolucionó el pop hace cuatro décadas.

Escucha aquí los dos nuevos sencillos de Abba: