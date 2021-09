Petit: la serie chilena que va a los Emmy anuncia tercera temporada y su productora salta al cine

“¿La maestra suplente es una persona normal? ¿Las maestras no viven en la escuela?”, se pregunta Laura ante sus amigos Petit y Gregorio, igualmente sorprendidos con ver a su profesora afuera del colegio y comprando unos dulces en una tienda. Su asombro no se queda ahí: además la mujer es bailarina, novia y otras facetas propias de una vida que no se acaba en el aula.

Son parte de los descubrimientos que experimentan durante la segunda temporada los protagonistas de Petit, la serie chilena de animación recientemente distinguida con una nominación a los Emmy Kids. Un premio al que aspiró por primera vez en 2019 y al que vuelve consolidada como una producción de gran arrastre en el escenario latino e internacional.

Así como el segundo ciclo expandió el universo de la historia de un niño de cinco años y su grupo de amigos, su propia creadora, Bernardita Ojeda, percibe el reconocimiento de la industria en el disparado número de consultas y ofrecimientos que hoy llegan a su casa productora, Pájaro.

“Nos han contactado desde Canadá y Estados Unidos porque saben que existe este proyecto y quieren saber si tenemos otros. Antes íbamos a las ferias (del sector de animación), pero no nos pasaba que nos llamaran productoras o empresas que uno considera de alto estándar”, señala la realizadora de títulos como Clarita (2003) y Chanchiperri (2009).

Hoy Petit compite en la categoría Kids: Animation junto a las series Mush-Mush and the Mushables (Francia), Tish Tash (Corea del Sur) y Shaun the Sheep: Adventures from Mossy Bottom, del reputado estudio británico de animación stop motion Aardman (Pollitos en fuga). “Siempre es una sorpresa quedar, porque en verdad es una liga muy grande”, dice Ojeda sobre su selección en los premios que conocerán a sus ganadores en una ceremonia fijada para el 12 de octubre.

Mientras la segunda temporada va por ese galardón, la tercera de Petit contará con 26 capítulos que actualmente se están animando en España. Una particularidad que se explica por los nuevos aliados que sumó el proyecto: RTVE (Televisión Española) y TV3 (Televisión Catalana), que ejercen como coproductores de la siguiente tanda de episodios.

“Todas las temporadas han ido subiendo en calidad. Como en la primera recurres a todos los temas más tipo, la tercera aborda temas más específicos. Al principio era solo la familia de Petit, pero ahora los guiones se empiezan a complejizar y se comienza a crear un mundo grande con muchos personajes, como Los Simpson”, explica. A diferencia de los dos primeros ciclos, exhibidos por Canal 13, esos capítulos llegarán a TVN una vez que estén listos (a mediados de 2022) y la estación decida programarlos.

La llegada al cine y nuevas series

Dirigida por los españoles Elio Quiroga y Beñat Beitia, la película Winnipeg: El barco de la esperanza marcará la primera vez en que Ojeda y su productora trabajan en un largometraje, quedando en específico a cargo de las labores de preproducción y arte. “Es muy importante para nosotros meternos al cine. Estamos nerviosos”, reconoce sobre el proceso que iniciarán el próximo año, cuyo armado junta a compañías de Chile y España y rescata la historia de la embarcación que llegó a Valparaíso en 1939 con refugiados de ese país. “Son un montón de personajes y tiene distintos momentos en diferentes etapas, entonces es un trabajo bien grande”, añade.

Por cierto, no es lo único que los mantiene ocupados en Pájaro, donde ante la oleada de proyectos hoy el equipo lo conforman 30 personas (frente a las seis que había al comienzo de la pandemia). Además, son parte del equipo de la serie Primeras, ganadora del fondo CNTV, y tienen en desarrollo Tally Molly, que estima será similar en extensión y alcance que Petit. También orientada al público preescolar, sigue a una niña de siete años que puede cambiar su tamaño a su antojo.

Winnipeg: El barco de la esperanza.

“Antes estábamos más aislados, pero ahora varias productoras de Chile estamos muy consideradas. Y tras la pandemia vino una ola de animación gigante, se borraron las fronteras. Hace poco nos llamó alguien para distribuir Petit y no sabía que éramos chilenos”, explica Ojeda, aunque advierte: “Hoy quizás somos más conocidos afuera que adentro, en parte porque acá hay una deuda de pantalla. Con la nueva señal de TVN (NTV) se abre un espacio, pero por el sistema que tenemos, sólo compuesto por canales privados, ha sido difícil, porque no existe una obligación ni de producir ni de emitir las series que hacemos”.