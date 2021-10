“No tenía mucha autoestima, no me agradaba mi personalidad”: seis frases para entender a Marcianeke

Cuando en diciembre se haga un resumen del 2021 musical en Chile, los análisis se dirigirán de modo irremediable a Matías Muñoz, el talquino de 19 años conocido como Marcianeke, fenómeno y furor en redes sociales y plataformas digitales gracias a canciones en donde con voz ronca y áspera narra sin demasiados eufemismos historias de drogas, éxito, autos, sexo y carrete.

Un suceso efervescente que a más de alguno ha dejado descolocado, pero que se establece en base a un puñado de principios. Sin ser demasiado adepto a las entrevistas, el artista el pasado domingo dio una entrevista a Culto donde desmenuzó su carrera e intentó descifrar por qué hoy está en la cima, con temas que se acercan a los 24 millones de reproducciones en Spotify, como Dímelo Ma -grabada en un estudio improvisado de San Antonio- y Tussi code mari (15 millones), cuyo título hace alusión a lo que pareciera ser la santísima trinidad del carrete a-la-Marcianeke-: la cocaína rosa, la codeína y la marihuana.

Y como ninguna publicidad es mala, cierto roce con la polémica también ha hecho lo suyo. Mientras a principios de septiembre compró un lujoso auto Porsche y luego lo chocó -generando conmoción en el planeta virtual que lo sigue-, semanas después fue detenido en plenas Fiestas Patrias por Carabineros de Linares, luego que supuestamente lo encontraran manejando en estado de ebriedad, algo que en todo caso el propio cantante desmiente.

Aquí, algunos mandamientos según Marcianecke:

El éxito

“He estado con harta paciencia, porque hay presiones por todos lados. Presión familiar, presión de cosas aparte de la música y presión en lo que es el trabajo mismo. Pero uno en algún momento tiene que hacer más de lo debido para que te vaya bien. A veces me dicen que pare un poco, pero me está yendo bien porque no paro nunca”.

La sobreexposición

“Es que ya no puedo ni ir a discotheques, puedo ir a la disco más piola y tengo que sacarme un par de fotos antes de empezar a compartir. Y todos me graban. Ayer me fueron a dejar cosas al departamento y no me di cuenta que (el repartidor) me estaba grabando. Hay límites”.

La metodología de trabajo

“Hay que ser constante. He visto varios artistas que se confían en un tema que pega, pero yo no, si pega uno tengo que aprovechar de pegar otro altiro”.

Los orígenes

“Es que yo ya viví eso de que me miraban a huevo, uno tiene que tener claro que nunca te van a llevar fe al principio, sólo una vez que te va bien. Uno siempre trabajó para esto, no me lo esperaba pero tampoco tengo que estar sorprendido. Yo a mis papás siempre les dije que me iba a ir bien”.

Depresión y adolescencia

“No tenía mucha autoestima, no me agradaba mi personalidad. En mi familia teníamos todo, pero yo sentía que no tenía nada. Ahora tengo que buscar dentro de mí para hacer los temas, porque aparte de cantar sobre fiesta, también canto sobre superación”.

Detenido por Carabineros

“Me han detenido por andar sin salvoconducto, pero (lo de Linares) no fue así, simplemente querían humillarme. Yo no estaba ebrio, había tomado la noche anterior y como era temprano quedaron reservas de alcohol. Ni estuve detenido, mientras llenaban los papeles estuve en el calabozo pero sólo 20 minutos”.

