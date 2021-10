Liselotte Manns: “La vida se encargó de que mi padre muriera en mis brazos”

Hasta hace un año la vida de Liselotte Manns Sanhueza aún transcurría en Concepción, la ciudad donde vivió desde niña, tuvo hijos, una nieta y un trabajo en un colegio. La relación con su padre, Patricio Manns de Folliot, era hasta entonces cordial y esporádica. Todo cambió el 1 de septiembre de 2020, cuando el músico, escritor y emblema de la Nueva Canción Chilena cayó hospitalizado por problemas derivados de su diabetes, a lo que le siguió la muerte de su esposa, Alejandra Lastra. Desde ese día, Liselotte dejó atrás su vida y se dedicó a cuidar y acompañar día y noche a un padre al que no conocía demasiado.

“A partir de ahí fue fluyendo algo maravilloso, algo mágico, increíble. Unas conversaciones sin rabia, sin rencor, era como empaparnos de nuestra historia. Finalmente dormíamos juntos, nos acariciábamos, después empezaron los te quiero, te amo, abrazados viendo tele. Tuvimos una simbiosis impresionante. Fue algo mágico, yo nunca pensé que lo iba a llegar a amar tanto como lo amo”, cuenta.

Nacida en Lota en la década del 60, cuando el autor de Arriba en la cordillera recién comenzaba una carrera en la música y los libros que alternaba trabajando como periodista y en una farmacia, Liselotte Manns dejó de ver a su padre cuando tenía sólo tres años. Se volvieron a ver recién en 1990, cuando éste volvió del exilio, aunque dice que nunca hubo rencor.

“Él no estaba disponible para atenderme, no porque no quisiera sino porque no podía, por sus compromisos musicales y artísticos, después porque vivía en otro país. Y yo en la medida que podía compraba sus libros, su música, así mantenía su recuerdo. Nunca me sentí abandonada, entendí que mi papá no estuvo a mi lado por circunstancias adversas”, explica.

Pese a que en una entrevista con Paula contó que tuvo 16 hijos, el autor de Llego volando en realidad tuvo seis, de los que hoy sobreviven cuatro: Luciano, Ian, Frances y Liselotte. Iván Patricio, hermano directo de Liselotte, murió en trágicas circunstancias mientras hacía su servicio militar en la Base Naval de Talcahuano, aunque ella no quiere detallar un episodio que describe como “delicado”. Dice que el destino quiso que terminara siendo la única hija que acompañó al padre durante sus últimos doce meses de vida.

“Ese fue el regalo más maravilloso de mi vida. Alguna vez le pregunté si pensaba que íbamos a estar juntos y me dijo ‘ni en mis mejores novelas’. Pero la vida se encarga de hacer estas cosas, todo tiene su razón de ser. No fue por casualidad que llegué a su vida, esto estaba escrito. Era para que yo lo cuidara ante la partida temprana de Alejandra, para que lo amara, para que nos conociéramos y para que se sintiera querido y adorado. Y para que muriera en mis brazos, así de simple”, dice.

Su muerte, el pasado 25 de septiembre en una clínica de Reñaca, dice que fue sorpresiva. “Un día estaba maravillosamente bien y al día siguiente lo encuentro casi muerto”, dice. La diabetes que padecía hace años le provocó una infección urinaria que se complicó y derivó en la falla multisistémica que lo tuvo hospitalizado un mes y de la que nunca pudo recuperarse.

Liselotte reconoce que su gran pendiente fue el Premio Nacional que nunca obtuvo. “Finalmente se resignó y me dijo que el mejor premio nacional que tenía era el cariño de su pueblo. Pero sí quería llegar hasta el 18 de octubre para salir a marchar”.

No fue el único proyecto que quedó truncado. Además de su libro de “memorias sin censura” que dejó sin terminar, el gran objetivo de Patricio Manns era estar presente en el teatro Caupolicán el 5 y 6 de noviembre, en un tributo de diversos artistas que marcaría su regreso a los escenarios tras la pandemia, y que ahora sigue adelante con nuevos invitados y como homenaje póstumo al artista.

“Él tenía mucho que dar todavía, tenía todas sus esperanzas puestas en estar en ese concierto pero lamentablemente no resultó. Me va a tocar a mí representarlo y quiero que todo Chile cante a todo pulmón, porque era lo que mi papá quería escuchar”, dice su hija, quien asegura que de aquí en más seguirá trabajando en los proyectos pendientes del músico y en preservar su obra.

“Ahora voy a trabajar en el legado de mi papá”, asegura. “Yo sé que Chile lo mira como un gran maestro, hablan de su música, de su trabajo literario, pero yo lo miro como mi papá, porque él se portó a la altura de un papá. En un año y 25 días me quiso, me protegió, me cuidó, todo lo que no hizo en 50 años lo hizo con creces y me quedo con eso. Y yo hice lo mismo con él. Vivió cosas que nunca antes había vivido y me dijo: ‘Ahora tengo una familia y antes nunca me había dado cuenta de eso”.