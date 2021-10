Crítica de discos/singles: Lady Gaga con Tony Bennett, Julieta Venegas con el trap y Babasónicos con la pandemia

Tony Bennett & Lady Gaga - Love for sale

Tony Bennett padece Alzheimer desde 2016 y no lo sabe. A los 95 años reconoce a su familia, y todavía canta con la cualidad de detener el tiempo mediando estilo y glamour. Lo hizo en agosto pasado en dos fechas en el Radio City Music Hall junto a Lady Gaga, su partner desde la edición del álbum Cheek to cheek (2014). Fueron los últimos shows de una trayectoria iniciada en 1936, cuando actuó en la inauguración de un puente en Nueva York. Como epílogo, publican este álbum grabado entre 2018 y este año. Dos gigantes de la música popular de sangre italiana de la Gran Manzana separados por seis décadas y unidos nuevamente, esta vez en torno al cancionero de Cole Porter.

Love for sale contiene los elementos que se dan por descontado: regia orquesta y arreglos exquisitos -la graciosa cadencia latina de I Concentrate on you, entre varios ejemplos-, a cargo del maestro argentino Jorge Calandrelli. Lo admirable es cómo ambos se preocupan de tallar singularidad a cada pieza. Lady Gaga, símbolo de la metamorfosis estética, angula distintas voces mientras Bennett juega con los acentos y las intensidades. Si es el último álbum de Tony, la despedida es en grande.

Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas - Lo siento BB:/

Tainy (32) es un productor puertorriqueño con larga carrera en el urbano, reciente ganador en su categoría por segundo año consecutivo en los Billboard Latin Music Awards, y está a punto de debutar con un primer álbum solista titulado DATA. Reclutó a Bad Bunny -han grabado los éxitos Callaíta y Con calma-, y a Julieta Venegas para este single de adelanto en una alianza improbable, aunque no imposible. La cantante mexicana tiene largo historial de colaboraciones que se remonta a 2005 con el hit Nada fue un error con Paulina Rubio y Coti, y coqueteos urbanos en Gol de Ana Tijoux y Primer día junto a Dante Spinetta. Según Julieta, escucha a Bad Bunny gracias a su hija.

En un territorio melancólico y seductor de sonidos reverberantes y siderales, Julieta va al grano. Ese encuentro casual podría transformarse en algo más serio, no sin antes pedir “sin miedo papito ven y dame más”. La respuesta del astro urbano primero suena a pachorra -”no trates de enamorarme o no te hago coro”, aunque no se compromete por temor “ya se cómo termina, ni lo vo’ a comenzar”. Todo un drama que solo tiene coincidencia en la cama.

Babasónicos - La izquierda de la noche

El nuevo single de Babasónicos, presagio de un álbum que los tiene en el estudio desde el pasado mes, se potencia notoriamente con el video promocional dirigido por Juan Cabral, colaborador de la banda por largos años. Adrián Dargelós encarna a una celebridad perseguida por las cámaras a toda hora y lugar. “La noche es un país imaginario”, dice la letra, “donde lo insignificante luce como joya envuelta en humo”. La noche, claro está, funciona como sinónimo de fama. “(...) te succiona, te enloquece y abandona”.

La información promocional destaca la confección de una pieza desarrollada largamente bajo la pandemia, con elementos investigativos y experimentales. La izquierda de la noche propone dos ambientes. En el primero reina una suave cadencia dominada por las clásicas armonías babasónicas, donde Dargelós no suelta su rumbo solista, en tanto los acompañamientos vocales cruzan melodías. En el segundo movimiento ingresa la electrónica con chispas psicodélicas, un giro patentado por los trasandinos. Una canción así era imposible hace 15 o 20 años en el repertorio de la mejor banda argentina de las últimas décadas. Hay novedades.