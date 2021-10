Reseña de libros: de Matt Haig a Carolina Brown

La Biblioteca de la Medianoche, de Matt Haig (AdN)

Sentada frente al piano, sola en casa, Nora tuvo un momento de lucidez. Había perdido su empleo, sus relaciones sociales eran un desastre y su gato murió atropellado. Cuando lo vio, no sintió tristeza sino envidia. Entonces decidió que no llegaría al día siguiente. Despertó en un lugar extraño, rodeada de libros: estaba en la Biblioteca de la Medianoche, un espacio de estantes infinitos que está “entre la vida y la muerte” y donde cada libro brinda la posibilidad de probar las vidas que podría haber vivido. “Existen tantas vidas como posibilidades. En cada una de ellas, tomas decisiones distintas”, le explica la bibliotecaria. ¿Qué habría pasado si Nora se hubiera dedicado a la natación, como quería; o hubiera perseverado con su banda de música o no hubiera plantado a Dan, su novio, en el altar? Una novela cálida y emotiva sobre los caminos y las decisiones de la vida, y una carta de amor a los libros.

Nostalgia del Desierto, de Carolina Brown (Emecé)

“La niñas de ayer se quedaron allá, en el desierto”, escribe uno de los personajes de esta historia. Rebeca, la protagonista, recibe un llamado de su tía Peggy desde Inglaterra. Quiere que se haga cargo de sus cenizas, quiere volver al pueblo donde creció en los años 20, en la pampa salitrera. La historia de Rebeca se escribió con un padre distante, de manos ásperas, y con las visitas de Peggy durante los veranos. Como en toda novela familiar acá hay secretos, cosas no dichas, zonas en penumbra, y a Rebeca le gustaría conversarlas con su tía. Pero ella muere y mientras Rebeca viaja a buscar sus cenizas, leemos cartas de adolescencia de Peggy a su amiga Dora, a quien repentinamente dejó de ver. De este modo, la novela transita entre dos planos, con agilidad, con un lenguaje cuidado y un acertado manejo de la tensión y las emociones contenidas. Novela de personajes fuertes y entrañables.

Mitos y Leyendas del Pueblo Mapuche, de Juan Andrés Piña (Catalonia)

Si quería salvar a Quintral, el hijo del jefe de la comunidad, Amancay debía subir a buscar una flor a la cumbre del Tronador, le dijo la machi. Quintral estaba muy enfermo, y aunque la misión era peligrosa, Amancay no lo dudó. Pero cuando ella bajaba de la montaña, un cóndor le exigió que devolviera la flor, o dejara su corazón en prenda. El ave voló con el pequeño corazón de Amancay, que fue dejando un reguero de sangre, de donde nació otra flor que finalmente salvó a Quintral y a la que llamaron Amancay. Esta es una de las leyendas que incorpora esta recopilación de Juan Andrés Piña, quien reúne más de 50 historias míticas y legendarias del pueblo mapuche. Grandes narradores orales, los mapuches dieron forma a historias sobre la creación del mundo, la vida y cuentos universales sobre amores, chamanes, espíritus y la portentosa naturaleza que los acogió.

¡Libres, al Fin!, de Sarah Loulendo y Arnaud Roi (Zahorí Books)

Los libros pop-up no son solo libros: son objetos tridimensionales, obras de diseño e ingenio en 3D. La tradición de los libros desplegables viene desde el siglo XIX, pero ha vivido una renovación y un nuevo auge en las últimas décadas. La artista Sarah Loulendo, que estudió diseño de moda en París, ilustra las imágenes de este volumen, y la ingeniería en papel estuvo a cargo de Arnaud Roi, un especialista en este arte.

El libro cuenta la historia de siete hermosos animales en cautiverio -desde el oso polar al tigre y de la ballena orca al gorila- y hace una invitación a los pequeños lectores: liberarlos levantando las solapas que se encuentran en sus páginas. Una cuidada y colorida edición, que se despliega como una mágica caja de sorpresas y que tiene un corazón ambientalista.